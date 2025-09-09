Miguel Urdangarin ingresa 8.000 euros todos los meses sin trabajar

Durante años, Miguel Urdangarin mantuvo un perfil discreto. Hijo de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin, creció lejos de los focos tras el escándalo del caso Nóos. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad, su vida dio un giro.

Comenzó estudiando Ciencias del Mar en el Reino Unido. Terminada la carrera, probó suerte en una empresa durante seis meses. Fue su única experiencia laboral conocida. Después, lo dejó.

Intentó reinventarse como profesor de esquí en 2023, pero una lesión truncó ese plan. Desde entonces, no ha retomado ningún trabajo estable.

En 2024, decidió pasar un año sabático en Zarzuela junto a su hermana Irene, que también había dejado sus estudios. La rutina es sencilla: sin horarios, sin compromisos y con viajes entre Madrid, Reino Unido y Suiza.

No parece que le preocupe encontrar un empleo. La razón es clara: cada mes recibe una importante cantidad de dinero que le permite mantener su estilo de vida.

El “salario” del abuelo

El rey emérito Juan Carlos I envía a cada uno de sus nietos una asignación mensual. En el caso de Miguel, asciende a unos 8.000 euros. No se trata de un apoyo puntual, sino de un ingreso fijo, al que se suman otros beneficios como coches, viajes o el pago de estudios y alquileres. Esta ayuda económica no es exclusiva de Miguel. Sus tres hermanos y los hijos de la infanta Elena también la reciben. Según algunas fuentes, cuando Irene cumplió 18 años, la cifra pudo aumentar, acercándose a los 10.000 euros mensuales por nieto.

El dinero no pasaría por la Hacienda española, lo que dificultaría seguir su rastro. Las transferencias, al parecer, se realizan desde el extranjero, protegiendo así la privacidad de las operaciones.

Gracias a este flujo constante de ingresos, Miguel no necesita trabajar para mantener su nivel de vida. Sale con amigos, viaja y mantiene su relación con Olympia Beracasa sin preocuparse por facturas o nóminas.

Mientras muchos jóvenes buscan su primer empleo o luchan por pagar un alquiler, él disfruta de una posición privilegiada. Una realidad que genera debate sobre el papel del dinero familiar y el esfuerzo personal.

El futuro de Miguel es incierto. No está claro si retomará alguna carrera profesional o si seguirá viviendo de la generosidad del abuelo. Lo que sí parece seguro es que, de momento, su vida no gira en torno al trabajo, sino a disfrutar de su tiempo sin presiones económicas.