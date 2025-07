Miguel Urdangarin reserva una mansión en Ibiza a 4.000 euros por día

Miguel Urdangarin se ha acostumbrado demasiado a la buena vida. El varón más joven del clan Urdangarin ha descubierto lo bien que se vive sin trabajar y disfrutando de la paga de 10.000 euros que recibe cada mes de parte de su abuelo. Con esto, no ha habido ni un solo momento en el que se le haya pasado por la cabeza eso de trabajar. Más bien, todo lo contrario. Cuando ha tenido oportunidad de emplearse o de hacer algo con su formación, lo ha dejado pasar para seguir con su vida de niño rico en Madrid.

Sin embargo, con la llegada del verano, esa felicidad en Madrid ha desaparecido. Y no, no es porque Miguel haya cambiado radicalmente su forma de entender la vida. Es porque en Madrid no hay playa, y eso a Miguel no le gusta ni un pelo. Él es un chico de mar, de disfrutar de la playa y de los deportes acuáticos, por lo que no quiere pasar el verano en el centro de España.

Ibiza es el lugar elegido por Miguel y su grupo de amigos ricos

Dado que quiere hacer surf en un lugar lleno de lujos, fuentes cercanas nos confirman que Miguel ha elegido una mansión en Ibiza para que sea su nuevo hogar durante el próximo mes de julio. Al menos, durante unos días en los que estará, junto a su novia Olympia y algunos de sus mejores amigos, disfrutando del mar y, probablemente, de la fiesta en la isla más animada del país.

Con una mansión de más de 4.000 euros al día, Miguel Urdangarin y los suyos esperan tener unas vacaciones de ensueño. Y es que, salvo que las cosas cambien mucho, todo parece indicar que el joven no va a modificar su forma de entender la vida este verano, en el que está listo para ser noticia, para mal.

Así pues, por mucho que no le haga gracia ni a la infanta Cristina ni a Felipe VI, Miguel Urdangarin ha decidido que es una buena idea viajar hasta Ibiza, donde tiene alquilada una mansión de máximo lujo.