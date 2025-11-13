Oficiales de San Javier explican que Leonor es como su abuelo

Leonor ha llamado la atención en las distintas academias navales donde ha estado. Oficiales de la Base de San Javier coinciden en algo: su forma de ser recuerda mucho a la de su abuelo en su juventud. No solo por su carácter, sino también por su manera de vivir y disfrutar.

Quienes la conocen destacan que Leonor es muy sociable. En la Escuela Naval de Marín tuvo varios romances, sin atarse demasiado. Lo mismo ocurrió en Elcano y ahora en San Javier. Sus relaciones abiertas parecen reflejar esa libertad que también caracterizaba a su abuelo.

Además, la joven muestra un gran gusto por la marcha y la fiesta. Le encanta salir, reunirse con amigos y disfrutar del tiempo libre con intensidad. Según varios oficiales, esta energía y alegría la hacen muy similar a su abuelo cuando era joven. "Es una persona que no teme divertirse y vivir cada momento", comentan algunos.

Entre tradición y modernidad

A pesar de su espíritu rebelde, Leonor mantiene un fuerte vínculo con la tradición familiar. Sus decisiones reflejan una mezcla de respeto por sus raíces y la búsqueda de independencia personal. Esta combinación es algo que muchos oficiales observan y admiran.

En San Javier, donde actualmente está destinada, los compañeros la describen como cercana y natural. No es la típica joven que se queda al margen; participa activamente en la vida social y profesional de la base. Esa capacidad de integrarse sin perder su identidad recuerda mucho al carácter de su abuelo, que también supo combinar disciplina con libertad.

Los oficiales aseguran que Leonor tiene una manera de vivir intensa, pero equilibrada. Disfruta de la vida social sin descuidar sus responsabilidades. Esa dualidad, entre diversión y compromiso, es lo que más la acerca a su abuelo.

En definitiva, Leonor representa una continuidad generacional: hereda del abuelo no solo rasgos físicos, sino también esa chispa de independencia y alegría por la vida. Los oficiales de San Javier lo tienen claro: verla es como tener un reflejo del pasado en el presente, una joven que mantiene viva la esencia de una figura familiar muy querida y recordada por todos.