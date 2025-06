Oficiales del Blas de Lezo explican a sus familias que Leonor es lo más parecido a una niña malcriada

La vida de Leonor siempre ha sido de lo más tranquila. La hija de los Reyes de España se ha acostumbrado a no tener que luchar ni un poco para conseguir cualquier lujo o para que se le haga realidad cualquier tipo de capricho. En este sentido, todo lo que tenga que ver con el trabajo duro o con la cultura del esfuerzo, es algo que queda muy lejos del alcance de la Princesa de Asturias, que debido a como ha sido su infancia, ahora tiene que enfrentar a una serie de situaciones en su formación militar, que le generan cierto desencanto.

De este modo, según han revelado fuentes cercanas a la Armada, en sus primeros momentos a bordo del Blas de Lezo, Leonor ya ha demostrado que no está muy por la labor de ser una más del grupo. Más bien todo lo contrario. Y es que las formas con las que ha comenzado su aventura en la fragata, no han sido las mejores ni han caído nada bien en la comandancia.

Los oficiales del Blas de Lezo se preparan para un infierno

Si bien es cierto que ya venían avisados por todo lo sucedido en Elcano, la realidad es que en el Blas de Lezo no deja de sorprender lo malcriada que está Leonor. Todos pensaban que la educación tan estricta de Letizia habría servido para hacer de la Princesa de Asturias, una mujer fuerte y luchadora. Sin embargo, ha resultado ser todo lo contrario. Una niña con muchas manías y que no acepta un no por respuesta.

No hay nada que guste a Leonor

Otro aspecto que han destacado los oficiales del Blas de Lezo es que si hay algo que no le gusta a Leonor o que le genera algo de incomodidad, no duda en quejarse de forma airada y en hacer saber a todo el mundo que está descontenta o incómoda. Algo que acaba traduciendo en malas respuestas y unas formas más que desagradables.

Finalmente, como se considera por encima del bien y del mal, Leonor usa todos los privilegios que tiene a su alcance para que se haga todo lo que pide. Y es que la hija de los Reyes es consciente de que lo que pida la Princesa de Asturias le va a ser concedido.