Oficiales del Blas de Lezo se quejan al comandante de que Leonor no hace nada

En el Blas de Lezo hace tiempo que venían avisados sobre la posibilidad de que el carácter de Leonor no fuera tan agradable como lo fue en su momento en Elcano. Y es que, mientras que en su primera aventura por alta mar, la Princesa de Asturias trató, al menos durante unos días, de ser una más en la tripulación y de llevar a cabo las mismas labores que el resto de guardiamarinas. Sin embargo, en el Blas de Lezo, Leonor ha llegado con la idea de que va a aprovechar todos y cada uno de sus privilegios para evitar sufrimiento innecesario.

Esta situación ha generado cierto malestar a bordo. Y es que ya no son solamente los compañeros de la Princesa de Asturias, los que se han estado quejando amargamente, ya se trata de los oficiales, que saben que no tienen la más mínima autoridad sobre una Leonor que vive a su gusto en la fragata. De hecho, algunos aseguran que no piensa hacer ni una sola actividad que requiera un poco de esfuerzo físico.

Leonor se considera superior a los militares

La realidad es que, siguiendo las enseñanzas de su madre, Leonor le ha perdido todo el respeto al ejército. Considera que no es una profesión de valor y que aquellos que acaban formando parte de las fuerzas armadas son personas cuyo nivel intelectual es nulo. Lo que lleva a Leonor a tratar como catetos a algunos de sus compañeros. Una situación que, sumada al hecho de que no hace nada, genera mucha tensión a bordo.

Casa Real ha dado órdenes claras sobre Leonor

Ante esta situación, el comandante del Blas de Lezo está atado de pies y manos. Pues, para evitar problemas mayores, desde Casa Real han pedido que no obliguen a Leonor a realizar ninguna actividad demandante físicamente y que le permitan superar esta prueba haciendo lo mínimo. Es decir que, mientras esté presente, Leonor va a tener el visto bueno de sus teóricos superiores.

Así pues, hasta los oficiales se están desesperando con una Leonor que no se está comportando nada bien a bordo del Blas de Lezo. Donde ya están hartos de las faltas de respeto por parte de la hija de los Reyes de España.