Pablo Urdangarin avisa a su padre del mal momento de la infanta Cristina

No son tiempos nada sencillos para la infanta Cristina. La exmujer de Iñaki Urdangarin no ha sido capaz de llevar nada bien su proceso de divorcio. Lo que ha provocado que más de un año después de haber dado por zanjada su separación, Cristina todavía siga obsesionada con todo lo que hace o deja de hacer su exmarido. Sin embargo, esa ya no es la mayor de sus preocupaciones, pues, la negativa evolución del estado de salud de Juan Carlos I es lo que está haciendo que la infanta Cristina esté pasando por el que probablemente sea el momento más delicado de su vida a nivel emocional.

Ante esta situación, ha sido Pablo Urdangarin el que le ha comunicado a su padre, que la situación en la que se encuentra Cristina es grave. Una información con la cual, Iñaki tampoco puede hacer gran cosa, ya que si trata de realizar algún tipo de acercamiento para animar a la infanta, va a acabar provocando un revuelo una angustia todavía mayor en su exmujer.

A Cristina se le está haciendo todo demasiado grande

La realidad es que este último año ha estado lleno de golpes inesperados para la infanta Cristina. Su divorcio solamente marcó el inicio de algo que iba a empeorar sustancialmente a medida que pasaron los meses. Pues, por si no fuera suficiente el mal de amores que sufría Cristina, su reciente crisis con su nuevo novio, el empresario de Barcelona, ha hecho que todo esté un poco peor en la vida de la hija de Juan Carlos I, la cual ya no sabe a qué agarrarse.

Y es que, hasta ahora, su padre había sido un apoyo incondicional para ella. Don Juan Carlos siempre la recibía en Abu Dabi para escucharla y darle el mejor consejo que podía. Sin embargo, con el empeoramiento en la salud del emérito, ahora es Cristina la que debe estar ahí para apoyarlo y escuchar que siente que se está muriendo.

Así pues, no hay ni una buena noticia en el día a día de la infanta Cristina, que se ha hartado de recibir golpes a lo largo del último año. Pues cuando no es por Urdangarin es por Juan Carlos I o su nueva pareja.