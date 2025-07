Pablo Urdangarin se disculpa ante su tío, el rey

Pablo Urdangarin está, poco a poco, cumpliendo el gran sueño de su vida. El hijo de Iñaki Urdangarin ha logrado, por méritos propios, convertirse en uno de los mejores jugadores de balonmano de todo el país. Buena razón de ello es que no han sido pocos los equipos que lo han llamado para buscar su incorporación en este verano. Sin embargo, el joven ha optado por seguir, un año más, en Granollers, demostrando que es uno de los grandes talentos emergentes de España. Sin embargo, por muy bien que lo haga en su club, Pablo sigue viendo cómo no es recompensado con la llamada a la Selección Española.

En este sentido, tal y como confirman personas cercanas a Pablo Urdangarin, el joven cree que detrás de su ausencia en las convocatorias hay una mano negra que evita que el seleccionador nacional cuente con él. Y es que el hijo de Iñaki Urdangarin no cree que haya muchos extremos derechos de su nivel en el balonmano español, por lo que está convencido de que si no va con la selección, es por decisión de su tío, Felipe VI.

Pablo comienza a recapacitar y a buscar soluciones

Lo que no gusta ni un pelo a Felipe VI ni a nadie de la Casa Real es el hecho de que el joven trate de rendir homenaje a la figura de Iñaki Urdangarin cada vez que sale a jugar. Al Rey de España no le hace ninguna gracia ver cómo su sobrino salta a la cancha con el nombre Urdangarin en la camiseta y con el número 77 en honor al dorsal que llevaba su padre, por lo que Felipe VI no está por la labor de permitir homenajes a Iñaki Urdangarin en la Selección Española. Eso sería motivo de burla en todo el mundo y dejaría en muy mal lugar a la monarquía.

Ante esta situación, Pablo ha considerado que ha llegado el momento de agachar la cabeza y asumir que no todo será bajo sus condiciones. Hay ocasiones en las que toca ceder y aceptar lo que piden o exigen los demás. Todavía más si se trata del Rey de España. Es por este motivo que Pablo está diciendo perdón a su tío, para ver si le levanta el veto en la Selección Española.

Así pues, Pablo Urdangarin ha comenzado a recapacitar y a dar marcha atrás en su decisión de rendir homenaje a su padre cada vez que salta al campo. Una decisión tomada por el bien de su carrera deportiva y para cumplir el sueño de jugar con la Selección de España.