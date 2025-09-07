Pablo Urdangarin y Johanna Zott, problemas de pareja, la relación ha entrado en crisis

El romance entre Pablo Urdangarin y Johanna Zott parecía inquebrantable, una historia de amor marcada por la discreción y la complicidad. Sin embargo, este verano ha dejado al descubierto una realidad muy distinta: la relación atraviesa su peor momento. Las señales son evidentes y cada vez más difíciles de ocultar.

Lo cierto es que, mientras Pablo disfrutaba de unos días en Tenerife sin la compañía de Johanna, el silencio en torno a ellos se hizo más notorio. No ha habido imágenes juntos durante todo el verano, algo que contrasta con años anteriores, donde siempre aparecían unidos en sus escapadas estivales. Ese distanciamiento ha levantado todas las alarmas.

La relación está pasando por el peor momento de todos

Fuentes cercanas aseguran que la pareja ha decidido darse un tiempo. Una distancia que, más allá de ser un respiro, se interpreta como un síntoma claro de que la relación no atraviesa un buen momento. Y es que, a pesar de que Pablo Urdangarin se quedó en Barcelona para estar cerca de Johanna mientras militaba en el Granollers, la situación actual apunta a todo lo contrario: no comparten planes, no se dejan ver juntos y cada paso confirma la crisis.

La realidad es que la relación ha entrado en un punto crítico. Después de varios años de noviazgo en los que parecían inseparables, ahora las cosas han cambiado radicalmente. Y es que mantener una pareja estable en medio de los compromisos profesionales de Pablo y las obligaciones personales de Johanna no es nada sencillo. El desgaste se ha hecho evidente y el verano ha sido el escenario perfecto para dejarlo al descubierto.

Así pues, aunque no se habla de ruptura definitiva, sí se confirma que Pablo Urdangarin y Johanna Zott atraviesan la mayor crisis desde que comenzaron su historia de amor. La distancia que han tomado no es casual y sus allegados reconocen que no se encuentran en el mejor momento. El inicio de la nueva temporada con el Granollers marcará también el futuro de su relación. Por ahora, todo indica que las cosas no van bien y que esta joven pareja está en plena prueba de fuego, con un desenlace todavía incierto.