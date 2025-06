Pablo Urdangarin y sus hermanos están preocupados por el trastorno que padece su padre

A pesar de que desde que se divorció de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin ha sido capaz de convertirse en un hombre especialmente rico gracias a los pagos compensatorios por no hablar ni revelar ni un solo secreto de Zarzuela, la realidad es que el que fuera Duque de Palma no está siendo un hombre completamente feliz. En este sentido, tal y como han señalado fuentes cercanas al clan Urdangarin, los cuatro hijos que tuvieron Iñaki y Cristina han detectado que su padre no es el de siempre. Como si su paso por prisión hubiera hecho que cambiara de forma radical.

Tanto es así que, según hemos podido saber, Pablo Urdangarin está verdaderamente preocupado por el cambio tan brusco que ha mostrado su padre. Y es que ya no queda nada de ese hombre frío que siempre había sido Iñaki Urdangarin. Pues, desde que salió en libertad, es un hombre mucho más sensible y frágil. Algo muy raro y que nadie reconoce en Iñaki.

Iñaki Urdangarin ha requerido asistencia psicológica

Según han contado personas cercanas a Iñaki Urdangarin, sus hijos le pidieron que, por favor, comenzara a acudir a terapia psicológica para saber qué es lo que le estaba pasando. Había cierto miedo de que sufriera alguna enfermedad mental de gravedad. Una teoría que rápidamente quedó descartada por la hipótesis provincial, que señalaba un posible trastorno provocado por el estrés y la ansiedad que le provocó el hecho de sentirse desamparado y abandonado por lo suyos en la prisión de Brieva.

Iñaki se queda mirando a la nada

Lo que más preocupó a Pablo Urdangarin y a sus tres hermanos, era el hecho de que a veces su padre parecía estar completamente ausente y perdido en una realidad paralela. Su cabeza se le iba por las ramas al hablar y no era capaz de prestar atención a o mismo durante mucho tiempo. Lo que llevó a todos los seres queridos de Urdangarin a preocuparse mucho por él.

Así pues, según concluyeron los especialistas psicológicos, el problema de Iñaki Urdangarin responde a un cuadro de trastorno mental provocado por el estrés y la ansiedad que sufrió en su paso de más de cinco años por la prisión de Brieva.