Victoria Federica deja facturas sin pagar en un fin de semana que sueperan los 10.000 euros

A lo largo de su vida, a Juan Carlos I nunca le han faltado los contactos en las altas esferas de poder. En este sentido, el emérito siempre ha disfrutado de beneficios por el simple hecho de ser Rey de España. Una situación de la que al final no solamente se ha beneficiado Don Juan Carlos, si no que también ha acabado dando rendimiento a varios de sus nietos. Entre ellos, Miguel Urdangarin o Victoria Federica, que se dan grandes fiestas con todos los gastos pagados.

En este sentido, la última en usar los beneficios de ser una Borbón ha sido Victoria Federica. La hija de la infanta Elena se ha acostumbrado a disfrutar de fines de semana con gastos pagados en el lujoso hotel Four Seasons de Ginebra, donde, según revelan fuentes cercanas, llega a acumular cuentas con un valor cercano a los 10.000 euros. Unos gastos que nunca ha acabado pagando.

Los contactos de Juan Carlos I son ilimitados

A nadie se le escapa que el emérito tiene muy buenas relaciones con las autoridades de oriente medio. Lo que lo llevó a desarrollar una gran amistad con el dueño de la lujosa cadena de hoteles Four Seasons, lo que hizo que se tomara la decisión de no hacer pagar a ningún Borbón en dicha cadena hotelera. Donde por el simple hecho de ser familiar de Juan Carlos I las cuentas corren a cargo de la empresa.

Ante esta situación, Victoria Federica no habría dudado en usar su apellido para acumular una factura de 10.000 euros en el Four Seasons de Ginebra, donde no tuvo que poner ni un solo euro, ya que la orden es clara. Nunca se va a cobrar nada a un Borbón. Al menos mientras Juan Carlos I esté en vida.

Así pues, gracias a las influyentes amistades de Juan Carlos I, Victoria Federica ha sido capaz de gastar hasta 10.000 euros en una escapada de fin de semana en el Four Seasons de Ginebra, donde tanto ella como Miguel Urdangarin se dan auténticos homenajes en forma de fiestas sin tener que pagar ni un solo euro de sus monumentales cuentas.