Victoria Federica explica a sus primos que el estado de salud es muy grave

Hace ya muchas semanas que en Zarzuela no reciben ni una sola noticia positiva en lo que se refiere a la evolución de sus miembros de mayor edad. En este sentido, ni Juan Carlos I, ni la Reina Sofía ni Irene de Grecia han presentado mejoría alguna de sus respectivos problemas de salud. Una situación que ha hecho que dentro de la Casa Real haya un pesimismo absoluto cada vez que se comunica una novedad por parte de los equipos médicos de Zarzuela. Provocando así, que cada vez que se sabe algo nuevo, se espere un empeoramiento repentino.

En este sentido, desde Casa Real han decidido que lo mejor, para facilitar la comunicación en general, debe haber un representante encargado de informar al resto de sus familiares de la evolución de cada uno de los mayores de Zarzuela. En este caso, para informar sobre la situación de Irene de Grecia, Victoria Federica ha sido designada como la encargada de comunicar las evoluciones a sus primos.

Irene de Grecia no muestra mejoría alguna y se espera lo peor

La realidad es que desde el momento en el que los médicos de Zarzuela llegaron a la conclusión de que Irene de Grecia no va a mejorar de ninguna manera. Y es que, desgraciadamente, el Alzheimer avanza sin tregua por el cuerpo de la hermana de la Reina Sofía, que no hace más que perder capacidades cognitivas a un ritmo acelerado. Lo que ha hecho que la Tía Pecu ya no sea capaz de reconocer a sus seres queridos.

De este modo, Victoria Federica se ha encargado de hacer saber a sus primos, hijos de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin, que la evolución de la Tía Pecu es muy grave y que se espera que su desenlace sea absolutamente fatal. Y es que ya no conserva casi ninguna de sus capacidades cognitivas básicas. Lo que ha servido para que los más jóvenes de Zarzuela se comiencen a mentalizar para un final que se presenta inevitablemente dramático.

Así pues, después de hablar con el equipo médico encargado de cuidar a Irene de Grecia, Victoria Federica ha comunicado a sus primos que la evolución de la hermana de la Reina Sofía es muy preocupante y lleva a la Tía Pecu hacia un final imposible de evitar.