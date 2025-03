Victoria Federica no tiene buena fama en casa de su novio

Victoria Federica atraviesa un gran momento en su carrera como influencer. Tras años de polémicas y una imagen rebelde, ha logrado posicionarse en el mundo digital y mejorar su reputación. Su participación en El Desafío ha sido un punto clave para este cambio, mostrando una faceta más comprometida y esforzada. Sin embargo, su vida sentimental sigue acaparando titulares.

Desde que terminó su relación con Jorge Bárcenas, los rumores sobre su vida amorosa no han cesado. Ahora, se habla de su romance con Borja Moreno Oriol, un empresario con quien habría iniciado una relación el pasado verano en Marbella. Aunque han intentado mantener su historia en la intimidad, la noticia ha salido a la luz, generando cierta incomodidad en su entorno.

La familia de Borja no aprueba la relación

Según el programa Fiesta de Telecinco, la familia de Borja no ve con buenos ojos su relación con Victoria Federica. Acostumbrados a la discreción, no quieren verse envueltos en el foco mediático que rodea a la influencer. La constante atención de la prensa y los paparazzi resulta un problema para ellos, y han dejado claro que preferirían que la relación no continuara.

El propio Borja también estaría sintiendo el peso de esta exposición. Según la periodista Beatriz Cortázar, el empresario se encuentra "agobiado y angustiado" desde que se filtró su romance con la sobrina del Rey Felipe VI. La presión mediática no es algo que le interese, y teme que esto afecte su vida profesional.

Por su parte, Victoria mantiene la discreción. Aunque ha sido abordada por la prensa en varias ocasiones, evita hacer declaraciones sobre su relación. Sin embargo, su actitud sonriente al escuchar el nombre de Borja deja entrever que la historia sigue adelante.

Ahora, la gran incógnita es si la pareja podrá superar la presión externa o si la influencia de la familia de Borja terminará marcando el destino de su romance. Todo apunta a que Borja está en una encrucijada entre su vida personal y la tranquilidad que siempre ha tenido. Mientras tanto, Victoria sigue centrada en su carrera, aunque sabe que este amor no será fácil de mantener.