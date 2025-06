Victoria Federica, protagonista para mal en las noches de Madrid por excesos con la bebida

Después de acabar de raíz con los problemas de Froilán, Felipe VI podía pensar que ya la tenía todo arreglado en Casa Real. Con el nieto más problemático de Juan Carlos I a varios miles de kilómetros del país, no debería haber nada de lo que preocuparse. Sin embargo, la realidad es que Felipe VI ha visto como no paran de crecerle los enanos. Y es que, poco tiempo después de deshacerse de Froilán, ha sido Victoria Federica la encargada de hacerle la vida imposible. Lo que ha puesto de los nervios al Rey de España, que pide a Elena que controle bien de cerca a su hija.

En este sentido, tal y como se han encargado de revelar personas muy cercanas a la Casa Real, a Felipe VI no paran de llegarle noticias respecto de la mala vida que lleva su sobrina. Victoria Federica ha vuelto a caer en los errores del pasado. De modo que, después de pasar una buena temporada sin consumir ni una gota de alcohol. La noche de Madrid ha absorbido a la joven hasta un punto en el que el exceso de alcohol forma parte de su día a día.

Victoria Federica acaba las fiestas en pésimas condiciones

Por lo que hemos podido saber, no es nada fuera de lo normal ver como Victoria Federica se pasa con el alcohol y por culpa de esto, acaba por los suelos a altas horas de la madrugada. La hija de la infanta Elena no es capaz de controlarse cuando tiene una copa en la mano y cuando cae la primera, no sabe decir que no a las siguientes. Lo que la pone en situaciones de cierto peligro.

Y es que, cuando Victoria Federica se pone chisposa por culpa del alcohol, acostumbra a adoptar un carácter un tanto complicado. Se pone algo violenta y tensa, en muchas ocasiones, su relación con terceras personas. Llegando incluso a tener más de un enfrentamiento verbal bastante aparatoso.

Así pues, Victoria Federica se ha acabado convirtiendo en el mayor dolor de cabeza posible para un Felipe VI que, lejos de acabar con los problemas, gracias a haber expulsado a Froilán, ha visto como le aparecía uno de igual o peor en la figura de Victoria Federica.