Victoria Federica y Froilán se suman al boicot contra Letizia y sus primas, Leonor y Sofía

La familia Borbón está más rota que nunca. Una situación que para nada ha venido provocada por un Felipe VI que siempre ha deseado que la familia esté lo más unida posible, ya que eso siempre es sinónimo de estabilidad y tranquilidad. Sin embargo, Letizia nunca ha pensado de la misma forma. La Reina de España es una mujer de armas tomar y que no se calla nada de lo que piensa. La esposa de Felipe VI se ha encargado de generar un gran desencanto entre los Borbón, que evitan, en la medida de lo posible, coincidir con una Letizia que se ha convertido en una persona insoportable. Una forma de ser que se traspasa a Leonor y a la infanta Sofía.

Esta situación ha hecho que los más jóvenes de la familia se hayan distanciado por completo. Lejos quedan esos años en los que jugaban juntos mientras crecían. Esos juegos ahora son miradas desconfiadas y juicios sobre la personalidad de cada uno. Y es que Froilán y Victoria Federica, junto a sus primos del clan Urdangarin, tienen muy claro que llevarse bien con Leonor, la infanta Sofía y con Letizia no es algo que valga la pena.

La convivencia se ha convertido en algo imposible

Mientras que la relación entre los Marichalar y los Urdangarin es fantástica. Buen ejemplo de ello es la amistad que mantienen Victoria Federica e Irene Urdangarin. Sin embargo, con Leonor y la infanta Sofía el diálogo se ha roto por completo. En cuestión de pocos años las cosas se han roto por completo. Nadie se siente cómodo cerca de ellas ni de Letizia; sus altas exigencias generan mucho malestar y creen que, cuanto más lejos estén, mejor.

Todo esto se ha hecho notar en Marivent, donde nadie quiere estar una vez llegan Leonor, Sofía y Letizia. Son el eje del mal en la Casa Real y las portadoras de las más grandes peleas y discusiones. Nadie se siente cómodo y lo mejor es marcharse a tiempo.

Así pues, al igual que los Urdangarin, Victoria Federica y Froilán han roto relaciones con Letizia, Leonor y la infanta Sofía, a las que no pueden ni ver.