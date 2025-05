Zarzuela abre el ala de palacio que permanecía cerrada y prepara el regreso casa para mediados de junio

No está siendo el mejor año para Irene Urdangarin, la hija menor de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina había comenzado llena de ilusión y esperanzas su carrera universitaria en Oxford, en lo que representaba su segunda oportunidad después de no haber sido admitida en la Universidad de Lausana. Un plan que, sin embargo, no ha acabado saliendo especialmente bien, ya que los resultados de Irene están siendo pésimos y todo apunta a que llegará a verano con más materias suspendidas que aprobadas.

En este sentido, tanto Felipe VI como la infanta Cristina ya son plenamente conscientes de que Irene no puede pasar un verano completo en Londres. Pues, después de haberse pasado la gran mayoría del curso académico saliendo de jueves a domingo por la noche londinense, lo mejor es que regrese a Zarzuela para tratar de centrarse y adquirir unas costumbres un poco más sanas al alejarse del desfase que ha sido Londres.

De este modo, tras permanecer cerrada por más de un año, Felipe VI ha dado luz verde a que se vuelvan a abrir las puertas de la habitación correspondiente a Irene Urdangarin para que comiencen a llegar camiones de mudanza con todas las cosas que va a usar la hija menor de la infanta Cristina durante el verano. Pues se espera que para mediados de julio Irene ya esté instalada en la residencia real.

Cristina quiere controlar bien a su hija

Tal y como han revelado fuentes cercanas a la Casa Real, la infanta Cristina espera ser capaz de tener mucho más controlada a su hija durante el verano. En Zarzuela no quieren que Irene Urdangarin se convierta en un nuevo caso Froilán o que sea como Victoria Federica, por lo que el mismo Felipe VI ha ofrecido Zarzuela a su hermana para que pueda tener mucho más vigilada a su hija, la cual se ha acostumbrado muy fácilmente a la mala vida.

Así pues, después de tener durante casi un año, cerrada la habitación de Irene Urdangarin en Zarzuela, Felipe VI ha dado el visto bueno al regreso de su sobrina pequeña, la cual no quiere que se siga desmadrando como lo ha hecho en su paso por Londres.