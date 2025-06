Zarzuela confirma la vuelta a casa en contra de Letizia

Después de un año absolutamente calamitoso en la Universidad de Oxford, Irene Urdangarin se está preparando para pasar un verano especialmente complicado por culpa de su pésimo rendimiento académico que ha dejado muy enfadada a la infanta Cristina que no está dispuesta a permitir que su hija viva sola a lo largo del verano. Es por este motivo que, para evitar que pierda, en exceso, el norte durante esta época estival en la que en Zarzuela ya han preparado para dar la bienvenida a Irene Urdangarin.

Si bien es cierto que la reina Sofía no ha puesto ni una sola pega a la llegada de su nieta más joven, quien sí que está muy molesta e incómoda por el regreso de Irene Urdangarin a Zarzuela, es la reina Letizia. A la que no le gusta ni un pelo esto de tener que compartir techo con otros miembros de la familia Borbón. Un disgusto que no parece haber importado lo más mínimo a Felipe VI.

Irene vuelve a Zarzuela con unas normas muy claras

Si bien es cierto que el monarca español no se ha negado al hecho que su sobrina más joven se mude a Zarzuela para pasar el verano, Felipe VI le ha dejado muy claro a la infanta Cristina, que en la residencia real hay una serie de normas de comportamiento que deben ser cumplidas a rajatabla y que su incumplimiento implicaría la expulsión inmediata de una Irene que amenaza con ser una nueva Victoria Federica.

La reina Sofía quiere estar acompañada

Otro motivo por el que en Zarzuela han determinado que es una buena idea que Irene se instale en la residencia real, es que la compañía de Irene Urdangarin será lo mejor para el bienestar de la emérita, que desde que Victoria Federica dejó de vivir con ella, se ha sentido muy sola y abandonada por sus familiares.

Así pues, a pesar de que Letizia no se ha puesto de cara a la hora de aceptar la llegada de Irene Urdangarin, la realidad es que Zarzuela ya se prepara para darle la bienvenida a una Irene Urdangarin que ya sabe que pasará el verano con sus tíos.