Zarzuela elige a la sustituta de la reina Sofía

En Zarzuela son cada vez más conscientes de que la edad de la reina Sofía no pasa en vano. Los años de la madre de Felipe VI ya le comienzan a pesar y ya no está en condiciones de estar pendiente de todos y cada uno de los actos oficiales a los que solía acudir. En este sentido, ya no es que la salud de Doña Sofía no vaya a aguantar un ritmo de actos elevado. Es que ella tampoco quiere, a sus 86 años, seguir partiéndose el lomo para la Casa Real. Ya le ha llegado el momento de ver los toros desde la barrera.

Ante esta situación, Felipe VI y Letizia han tenido que plantearse opciones para poder relevar a la reina Sofía con plenas garantías. Un problema para el que en Zarzuela ya han puesto una solución que satisface a los dos Reyes de España. Dicha solución no es otra que la infanta Sofía, a la que Felipe y Letizia ven como una figura ideal para cubrir aquellos actos a los que ellos no lleguen.

La infanta Sofía no quiere trabajar para Casa Real

Sin embargo, si Felipe VI y Letizia quieren que la infanta Sofía haga lo que ellos quieren, primero la van a tener que convencer. Pues, la hermana menor de Leonor no está por la labor de quedarse toda la vida ligada a la Casa Real sin poder hacer una vida medianamente normal. Y es que Sofía, lo que de verdad desea es poder formarse académicamente en la rama que más le guste y luego dedicar su vida a algo que ella le otorgue algún valor. No quiere dedicarse a representar a la Casa Real.

Este plan de vida de la infanta Sofía no tiene nada que ver con lo que sus padres tienen en mente. Pues, ni Letizia ni Felipe VI quieren que salga de Zarzuela ni que se dedique a ningún trabajo. Lo que ellos quieren es que sea la sucesora de la reina Sofía.

Así pues, se acerca un conflicto importante en Zarzuela por culpa de las visiones de futuro tan radicalmente opuestas que tienen Felipe VI y Letizia en comparación con la infanta Sofía.