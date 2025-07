Zarzuela eligió a Letizia porque aceptaba que Felipe VI tuviera relaciones con hombres

Felipe VI nunca fue el hijo que Juan Carlos I soñó tener. El emérito deseaba que su heredero representara de la mejor manera los tradicionales valores de la familia Borbón. Quería que fuera un hombre entregado a las mujeres y que se pareciera a él en lo que él siempre denominó como el vigor del hombre. Sin embargo, Felipe se adaptó mucho más a los tiempos modernos de la sociedad. El actual Rey de España no se parece en nada a su padre, respeta a las mujeres y no concibe esto de mantener relaciones con mil y una mujeres diferentes. De hecho, salió tan diferente a su padre que, tal y como afirma Joaquín Abad, le gustaban mucho más los hombres. Algo que no hacía ninguna gracia a un Juan Carlos I que no escatimó en esfuerzos a la hora de taparlo.

Primero fue Eva Sannum, pero su fracaso obligó al emérito a trabajar para encontrar una mujer que aceptara todo lo que conllevaba estar con Felipe VI. Es decir, no ser una mujer amada por su marido, sino ser una tapadera que aceptara aparentar ser una esposa feliz, mientras que en privado daba rienda suelta a que Felipe VI estuviera con los hombres que quisiera. Algo que acabó aceptando Letizia Ortiz.

Letizia era el perfil perfecto para la Casa Real

La realidad es que en Zarzuela dieron en el clavo a la hora de contar con Letizia Ortiz como la esposa de Felipe VI. Era una mujer más que conocida por la sociedad, considerada una gran periodista y admirada por muchos por su saber estar y por ser una mujer más que adaptada a los tiempos modernos de esa época. Es decir, el perfil idóneo para el lavado de cara que necesitaba la Casa Real y la mujer perfecta para lo que Felipe VI necesitaba.

Más allá de su currículum, Letizia podía ser esa mujer capaz de aceptar que su marido se acostara con otros hombres. Ella siempre había sido especialmente promiscua en sus otras relaciones y no tenía miedo a vivir una relación llena de infidelidades, a cambio de acumular poder y reconocimiento. Por lo que rápidamente fue elegida como la mujer perfecta para casar a Felipe VI.

Así pues, la aparición de Letizia Ortiz fue toda una bendición para la Casa Real. Y es que en la periodista encontraron al perfil perfecto para encubrir la tan rumoreada homosexualidad del actual Rey de España.