Zarzuela ha ocultado el maltrato físico continuado de Juan Carlos I a la reina Sofía

No es ningún secreto que la vida matrimonial de la reina Sofía y de Juan Carlos I ha sido un completo desastre. El emérito nunca sintió nada por su mujer, la cual ha tenido que pasar la mayor parte de su vida con un hombre al que no solo no quería ni amaba, sino por el que sentía absoluta repulsión. Las obligaciones de la Casa Real obligaron a ambos a estar juntos durante la mayoría de su vida y a ser sumamente infelices. En especial la reina Sofía, que no solamente tuvo que aguantar el maltrato psicológico de su marido, sino que también tuvo que aguantar agresiones físicas.

Según cuenta el periodista Javier Bleda, era el propio Sabino Fernández Campo el que se encargó de confirmarlo. No era ninguna fuente de poco pelo ni de baja fiabilidad. Era una de las personas más importantes dentro de la Casa Real. El hombre fuerte de Zarzuela y él mismo fue el que habría vivido escenas dantescas de maltratos hacia la figura de la reina Sofía, que nunca sintió el apoyo de sus hijos.

Felipe VI pudo acabar con todo de raíz

La realidad es que Felipe VI nunca se atrevió a hablar ni a revelar nada de lo que Juan Carlos I le hacía a su madre. Desde insultos a agresiones físicas como patadas. No se saben detalles de nada, pero sí que se sabe que existió y que ni Felipe VI ni sus hermanas hicieron nada al respecto, callaron y aguantaron. Manteniendo en secreto el maltrato físico al que la reina Sofía era sometida de forma regular.

Y es que por el bien de la estabilidad de Zarzuela, siempre se llevó en secreto todo lo que pasaba de puertas hacia dentro. Sin embargo, hay ocasiones en las que la humanidad debería ir por delante de lo institucional y por el bien de una madre, Felipe VI podría haberse replanteado si valía la pena esa estabilidad monárquica que tan bien le ha venido luego.

Así pues, han sido décadas en las que se ha estado ocultando que Juan Carlos I estuvo maltratando física y psicológicamente a su esposa, una reina Sofía que ha pasado de todo en su matrimonio.