Zarzuela interrumpió el embarazo de Letizia el 27 de octubre de 2022, 10 días después de conocer con Felipe VI

Letizia Ortiz no entró a la Casa Real como una más. Lo hizo con determinación y con la certeza de que su pasado debía quedar bien lejos de los focos. Lo que no imaginaba era que ese pasado, por muy bien enterrado que estuviera, volvería años después. Corría octubre de 2002. Felipe de Borbón acababa de conocer a Letizia. Diez días bastaron para que la relación comenzara a tomar forma. Lo que parecía un romance inesperado, pronto se convirtió en un compromiso serio. Pero había algo más. Algo que amenazaba con estallar: Letizia estaba embarazada.

Según su primo, David Rocasolano, fue ella misma quien decidió interrumpir el embarazo. No hubo margen para dudas. Sabía que su situación era incompatible con la institución a la que estaba a punto de unirse. El 27 de octubre de ese año, entró en la clínica Dator de Madrid. Pagó 240 euros. Salió sin dejar rastro.

La orden fue clara. “Quiero que desaparezca todo”, dijo. Y Rocasolano cumplió. Quemó los documentos, escondió el secreto, y lo guardó durante años. Hasta que decidió contarlo. No por venganza ,dice, sino por necesidad de justicia. Felipe, por su parte, se mantuvo en silencio. Él también temía que todo saliera a la luz y acabara con su futuro con Letizia.

La familia real, dividida

Desde el principio, Letizia no encajó entre los Borbón. Juan Carlos I y la reina Sofía nunca la aceptaron del todo. Veían en ella una amenaza. Una mujer independiente, sin vínculos aristocráticos y con un pasado que consideraban inconveniente.

Felipe, sin embargo, no pensaba ceder. Ya había dejado atrás relaciones por orden de su padre. Esta vez no lo haría. Estaba decidido a casarse con Letizia, y no permitiría que nada lo impidiera. Ni siquiera un aborto.

Ese episodio marcó un antes y un después. Fue el punto de inflexión que selló su alianza como pareja… y su ruptura definitiva con parte de la familia real. Años después, Juan Carlos fue apartado, y la Casa Real quedó reducida al núcleo que Letizia y Felipe habían diseñado: ellos, sus hijas y la reina Sofía, en un segundo plano. El secreto fue enterrado. Pero nunca del todo. Porque en la Zarzuela, lo que no se cuenta… siempre acaba volviendo.