Zarzuela pidió a Iñaki Urdangarin que montara una empresa para disimular

Desde que se divorció, la vida de Iñaki Urdangarin se ha convertido en un cuento de hadas. El que fuera Duque de Palma tiene una vida de rico sin tener que preocuparse por nada ni nadie. De hecho, unos meses atrás contábamos que Iñaki ni se planteaba la posibilidad de volver a trabajar en su vida. Algo que contrasta radicalmente con lo que acaba de hacer. Y es que Iñaki se ha montado una empresa de coaching deportivo con la que espera ser capaz de justificar todos los lujos que se da, semana sí, semana también.

La realidad es que, tal y como ya os hemos contado, no hay ninguna empresa que quiera contar con los servicios que ofrece Urdangarin. No por el hecho de que sean mejores o peores, sino porque no hay nadie al que le interese lo más mínimo asociar su nombre con el de Iñaki Urdangarin. El que fuera Duque de Palma es la viva imagen de la corrupción y de las malas formas a la hora de gestionar el capital y el poder. Por lo que los clientes que tiene son mínimos.

Urdangarin pasa de la gestión de su empresa

Sin embargo, por mucho que traten de vestir esto de Bevolutive como un emprendimiento ilusionante de Urdangarin, la realidad es que no se trata de nada más que una mera tapadera para evitar que haya demasiadas miradas centradas en la riqueza y los lujos que se pega Iñaki. Y es que eso de estar en hoteles de máximo lujo, de ir a los mejores restaurantes y de viajar siempre en primera clase era algo que comenzaba a cantar. Por lo que Zarzuela le pegó un toque de atención a Iñaki.

No podía permitir que se notara tanto que vivía a sueldo de Juan Carlos I. Por lo que desde Casa Real le dieron dos opciones: bajar el ritmo de vida y comenzar a llevar un día a día algo más austero o buscar la forma de justificar esos ingresos y esos gastos tan elevados y regulares. Iñaki eligió la segunda y fundó Bevolutive.

De este modo, con su nueva empresa, Iñaki Urdangarin ya ha creado la tapadera perfecta para justificar sus gastos millonarios. Todo lo que gasta viene de su emprendimiento. Algo que para nada es verdad.