De cantar con David Bisbal a arruinar su carrera por el alcohol

En octubre de 2001, un joven italiano llamado Tiziano Ferro sorprendió al mundo con su disco Rosso Relativo. Nadie esperaba que ese desconocido lograra vender casi un millón de copias en pocas semanas. Su llegada al mercado en español fue igual de explosiva. Canciones como Perdona y Alucinado dominaron las listas en España, México y Chile, llevándolo a ser una estrella internacional. Sin embargo, el brillo de la fama escondía una realidad muy distinta.

Tiziano no siempre fue ese artista exitoso que hoy conocemos. De niño sufrió bullying y luchó con problemas de autoestima y peso. Llegó a pesar 111 kilos, un número que marcó su vida y que tituló su segundo álbum Centoundici. Para él, la música fue un refugio, un canal donde pudo expresar sus emociones y enfrentar un mundo que no lo aceptaba. Pero la fama no trajo la felicidad. La presión por mantener una imagen falsa, incluso ocultar su homosexualidad, lo sumió en la tristeza y el aislamiento.

La batalla contra el alcohol y la búsqueda de la verdad

La vida de Tiziano se complicó cuando empezó a usar el alcohol para sobrellevar su dolor. Confesó haber subido a escenarios borracho y cómo esa adicción fue su manera de apagar la tristeza. Años de ocultar quién era realmente y de vivir bajo la presión de la industria musical casi destruyen su carrera y su salud mental.

Todo cambió en 2010, cuando decidió ser sincero consigo mismo y con el mundo. Reveló públicamente su homosexualidad y empezó a construir una vida basada en la autenticidad. Su transformación incluyó dejar atrás la egolatría y soñar con formar una familia. En 2019, se casó con su pareja Victor Allen, y en 2024 ambos fueron padres de dos niños, cumpliendo así su mayor deseo.

Hoy, Tiziano vive en paz, alejándose del ruido y enfocándose en su música y su familia. Está listo para lanzar un nuevo disco, demostrando que después de la tormenta llega la calma y que es posible renacer de las dificultades. Su historia es un ejemplo de lucha, autenticidad y esperanza. Su valentía para enfrentar sus demonios y mostrarse tal como es, inspira a muchos que luchan por aceptarse en un mundo que a veces no entiende.