De estrella de la música como David Bisbal a luchar contra la adicción al alcohol y las drogas

Operación Triunfo llegó a nuestras televisiones como ese programa hecho para que España conociera a las mejores estrellas emergentes del mundo de la música. Con el paso de los años, de ese programa han saltado a la fama grandes cantantes como David Bisbal, Bustamante, Aitana o Lola Índigo. Y es que, si bien es cierto que no todos los participantes han acabado haciendo carrera en el mundo musical, no han sido pocos los que sí hicieron un buen nombre, a pesar de haber sido eliminados a las primeras de cambio. Un buen ejemplo de ello fue Nena Daconte, que fue la primera expulsada de la edición celebrada en el año 2002.

A pesar de su temprana eliminación, Daconte fue capaz de forjarse una buena carrera musical, sacó a la luz auténticas obras de arte como ‘Tenía tanto que darte’ o ‘En qué estrella estará’. Canciones que le servían para llenar conciertos de forma muy habitual y se acabó acostumbrando a una serie de aplausos y vitoreos que la llevaron a no darse cuenta de los problemas mentales que se estaban generando en su cabeza. Una situación que acabó llevando a María Isabel, ese es su nombre real, a una vida completamente afectada por las adicciones y excesos.

La baja autoestima llevó a María Isabel a un camino muy oscuro

A pesar de ser toda una estrella al nivel de David Bisbal y otros talentos de Operación Triunfo, Mai Meneses, como también se hizo llamar, era incapaz de ser feliz con ella misma. En una entrevista a El Confidencial aseguró que “Sentía que no valía cuando tenía éxito, o no al menos lo suficiente para el puesto que me estaban dando”.

Todos estos sentimientos negativos, se juntaron con la llegada del alcohol y las drogas a la vida de María Isabel, que, a partir de ese momento, perdió el control de su vida y de sus adicciones: “Cuando me fumé el primer porro, me puse una canción y escuchaba todo con mucho detalle: la batería, el bajo… Me enganché a esa sensación porque pensaba que los porros me daban un extra de inteligencia, como si se me encendieran muchas luces en el cerebro que estaban desconectadas.”

Afortunadamente ahora, María Isabel, Mai Meneses o Nena Daconte ya vive lejos de los efectos del alcohol y las drogas, se ha rehabilitado y puede vivir en paz y con tranquilidad. De hecho, sigue sacando música en solitario y con una salud mental mucho más sólida que antes.