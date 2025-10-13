El actor Alberto San Juan desata la polémica al afirmar: “Soy más machista que racista”

Alberto San Juan llegó a La Revuelta con la energía que le caracteriza. Cumplió el reto del programa y se lanzó por el tobogán del plató, tal y como le había pedido su hijo de 12 años. Entre risas, el actor empezó una conversación relajada con David Broncano. Venía a hablar de su nueva película La cena, donde comparte protagonismo con Mario Casas, bajo la dirección de Manuel Gómez Pereira.

Durante la charla, San Juan habló con cariño de su compañero de reparto. Lo definió como “prodigioso en muchos sentidos” y confesó que la conexión entre ambos fue inmediata, a pesar de no haberse conocido antes del rodaje. También compartió una anécdota divertida: su dilema matutino con los calcetines. Aseguró que llevaba unos azul marino que no combinaban nada con su traje, pero prefería eso a ir descalzo, especialmente después de ver cómo Casas sufría rozaduras por no llevarlos.

La entrevista, entre el humor y la cercanía, tuvo también momentos de reflexión. San Juan se mostró atento a la conversación con la segunda invitada del programa, Ana Rivero, taquígrafa del Congreso durante cinco décadas, a quien escuchó con evidente interés.

“Soy más machista que racista”: la frase que encendió el debate

El tono cambió cuando Broncano lanzó sus ya conocidas “preguntas clásicas”. San Juan evitó hablar de dinero, “nunca he entendido el interés en eso en una sociedad dividida en clases”, y pasó de puntillas sobre el tema sexual, admitiendo con naturalidad que llevaba “meses” sin mantener relaciones.

Ha metido todas las respuestas a las Preguntas Clásicas como en una picadora de carne.



Pensaba que el programa iba a ser un debate sobre la sociedad pero nah qué va, un susto, al final hablan de lo de follar #Larevuelta pic.twitter.com/ACE9fkUZf4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 13, 2025

Sin embargo, su respuesta sobre el machismo y el racismo fue la que más ruido generó. “Soy más machista que racista”, dijo, provocando un silencio en el plató y una oleada de comentarios en redes. La frase, que muchos interpretaron como una autocrítica, también fue vista por otros como una declaración desafortunada.

El actor no profundizó en su reflexión, pero quedó claro que buscaba ser honesto, reconociendo sus propias contradicciones. Entre el humor y la incomodidad, la entrevista dejó una sensación de autenticidad poco habitual en televisión.

Con su mezcla de ironía, autocrítica y espontaneidad, Alberto San Juan volvió a demostrar que no deja indiferente a nadie. Su paso por La Revuelta fue una montaña rusa de risas, anécdotas y controversia.