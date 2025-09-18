El guitarrista de Rolling Stones, Roonie Wood, tiene un piso en el centro de Barcelona

Ronnie Wood, uno de los miembros más carismáticos de los Rolling Stones, ha encontrado en Barcelona un lugar que va más allá de las giras y los conciertos. Durante décadas ha pisado escenarios en Cataluña, pero lo que realmente le atrapó fue la energía única de la ciudad. Esa mezcla de historia, arte y vida nocturna lo conquistó. Tanto, que en 2014 él y su esposa, Sally Humphries, decidieron comprar un piso en pleno Eixample.

Desde entonces, no solo visita la capital catalana como artista, sino también como vecino ocasional. Barcelona se convirtió en un refugio. Un lugar donde descansar del ritmo frenético de la banda. Allí ha pasado largas temporadas, acompañado por su familia, disfrutando de paseos tranquilos y del ambiente cosmopolita que lo enamoró desde el principio.

La presencia del guitarrista en la ciudad es discreta. No busca llamar la atención, aunque inevitablemente la genera. Su estilo bohemio se mezcla con naturalidad entre las calles modernistas y las terrazas soleadas. Para Wood, Barcelona es una segunda casa donde puede vivir con calma, pero sin renunciar al espíritu rockero que lo define.

De los escenarios a la vida cotidiana

El piso en el Eixample no es solo una inversión. Es un símbolo de su conexión emocional con la ciudad. Allí disfruta de la vida cotidiana junto a su mujer y sus hijos, descubriendo rincones como cualquier otro residente. A diferencia de la imagen pública del rockstar, en Barcelona se muestra como un hombre sencillo, curioso y cercano.

La ciudad también lo ha reconocido. Un detalle significativo es la suite que lleva su nombre en el Hotel Palace, un homenaje a su trayectoria y a la huella que ha dejado en la capital catalana. Para los fans, se trata de una muestra de la relación especial entre Wood y Barcelona.

Hoy, cada vez que Ronnie vuelve, la ciudad se ilumina un poco más con su presencia. No es solo un visitante ilustre, sino alguien que eligió Barcelona como parte de su historia personal. En sus calles encuentra inspiración, descanso y momentos familiares. Y aunque su vida sigue girando alrededor de la música, Barcelona siempre será ese lugar donde el guitarrista de los Rolling Stones puede sentirse en casa.