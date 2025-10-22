Iker Casillas víctima de un robo de película: más de 50.000 euros y dos personas de confianza detenidas

El exfutbolista Iker Casillas, conocido por su brillante carrera en el Real Madrid y la selección española, ha sido víctima de un robo que parece sacado de una película. Según Fuentes Informadas, una pareja casada, de total confianza para el deportista, fue detenida tras sustraer relojes de alta gama de su colección en la exclusiva urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, Madrid.

La mujer trabajaba como empleada doméstica de Casillas, mientras que su esposo era vigilante de seguridad en la urbanización. Ambos actuaron en complicidad, aprovechando que Iker guardaba sus relojes en diferentes áreas del hogar y sin demasiado orden. La pareja ideó un plan meticuloso: reemplazaban los relojes originales, como un Rolex de oro valorado en 50.000 euros o más, por imitaciones baratas, con la intención de pasar desapercibidos durante meses.

Fue el propio Casillas quien se dio cuenta del engaño. Al revisar su colección, notó que algunas piezas no eran auténticas y decidió alertar a la Policía. La investigación fue larga y cuidadosa. Según Fuentes Informadas, las autoridades también entrevistaron a Sara Carbonero, exesposa de Casillas, dado que ambos mantienen una relación amistosa tras su divorcio en 2021 y viven cerca compartiendo la crianza de sus hijos.

Descubrimiento y detención

La policía tendió una trampa a la empleada doméstica, que cayó en ella. Pronto descubrieron que su esposo, el vigilante de seguridad, estaba implicado en el robo. En el domicilio de la pareja se hallaron fragmentos de los relojes robados, confirmando el delito. Al parecer, en lugar de vender los relojes completos, desmontaban las piezas y las comercializaban por separado, obteniendo grandes ganancias de esta operación ilícita.

Casillas, de 44 años y coleccionista apasionado de relojes de lujo, se ha mostrado sorprendido por la traición de personas en las que confiaba plenamente. Su pasión por los “pelucos” de alta gama no solo lo ha llevado a promocionar marcas, sino también a convertirse en víctima de un plan cuidadosamente orquestado. La pareja ya ha sido puesta a disposición de los juzgados de Pozuelo, mientras la investigación continúa para esclarecer todos los detalles de este robo que ha sacudido la vida del legendario portero, conocido mundialmente como “San Iker” por su destacada trayectoria en el fútbol.