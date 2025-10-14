Kylian Mbappé tiene nueva novia: es exconcursante de la 'Isla de las tentaciones'

¡Bombazo en el mundo del entretenimiento! Según el programa En todas las salsas, Kylian Mbappé habría comenzado una relación con María Aguilar, conocida por su paso por La isla de las tentaciones. La noticia sorprendió a todos los colaboradores y espectadores del videopodcast, que no esperaban ver al famoso futbolista francés vinculado con una influencer española.

María Aguilar, tras su ruptura con David Vaquero, ha sido relacionada con varias personalidades públicas, pero ninguno tan mediático como Mbappé. En el plató, Pedro Jota explicó con todo detalle cómo se ha desarrollado esta nueva ilusión: “Desde hace unas semanas ha comentado a su entorno que le gustan los hombres birraciales”, afirmó el periodista, dejando claro que, aunque María no lo haya hecho público en sus redes, tampoco lo oculta.

El programa mostró cómo la influencer ha estado activa en Instagram desde París, publicando fotos que ahora cobran otro significado. Según Pedro Jota, María incluso habría dejado indirectas hacia Mbappé, como corazones blancos en sus stories, y se le ha visto en el palco del futbolista durante los partidos recientes del Real Madrid.

María Aguilar, así es la Pamela Anderson malagueña de ‘La isla de las tentaciones 6’ https://t.co/8VXSuXFWdO pic.twitter.com/qpj7LRbP5t — Wappíssima (@wappissima) February 9, 2023

Reacciones y rumores alrededor de la relación

No es la primera vez que el nombre de María Aguilar se asocia con futbolistas. Hace unos meses se especuló sobre una posible relación con Raúl Asencio, aunque aquel rumor no llegó a confirmarse. Ahora, con Pedro Jota desvelando los detalles en En todas las salsas, parece que la conexión con Mbappé es mucho más sólida.

Los presentes en el plató reaccionaron entre sorpresa y curiosidad. Preguntas sobre cómo se conocieron, cuánto tiempo llevan viéndose o si la relación es oficial, surgieron una tras otra. Pedro Jota no dudó en contestar con toda la información que había podido recopilar, dando así fuerza a lo que podría ser una de las exclusivas más comentadas de la temporada.

Aunque ni Mbappé ni María han confirmado nada públicamente, la combinación de pruebas en redes sociales, apariciones en eventos y los comentarios del entorno de la influencer han hecho que los seguidores del programa estén más atentos que nunca. Sin duda, esta noticia dará mucho que hablar en los próximos días y seguirá generando titulares en medios de entretenimiento.