Locura por La Oreja de Van Gogh: así puedes comprar las entradas antes de que se agoten

La Oreja de Van Gogh ha vuelto a desatar la euforia entre sus seguidores. Tras anunciar su nueva gira, los fans no han tardado en reaccionar, agotando las primeras entradas en cuestión de horas. La banda donostiarra, una de las más queridas del pop español, regresa con un tour que promete emociones, nostalgia y una conexión especial con el público.

La noticia ha sorprendido a muchos: después de varios años sin grandes giras, el grupo vuelve con más fuerza que nunca. Los conciertos serán una mezcla de grandes clásicos y nuevas canciones, con ese sonido inconfundible que los ha acompañado durante más de dos décadas. Los escenarios prometen una producción cuidada, con visuales, luces y momentos diseñados para revivir los recuerdos de toda una generación.

Fechas, precios y todos los detalles

El tour arrancará en primavera y recorrerá las principales ciudades de España, incluyendo Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao y Barcelona. También se prevé que el grupo amplíe fechas en Latinoamérica debido a la gran demanda.

Las entradas se dividen en dos modalidades: la general, con precios que rondan entre los 45 y 70 euros, y la VIP, que puede llegar a más de 100 euros e incluye acceso preferente y merchandising exclusivo. Estos precios pueden variar ligeramente según el recinto o la ciudad.

DE RÉCORD!!! 😱😱😱



El regreso de Amaia Montero a La oreja de Van Gogh ha hecho agotar las entradas en cuestión de minutos en los grandes pabellones de España y se está abriendo nuevas fechas 😳



¡INSÓLITO! #TantasCosasQueContarTour2026 pic.twitter.com/AAT5yls4Mq — Formula Music (@Formula_Music) October 20, 2025

La preventa oficial comenzó este lunes a las 12:00 horas, y la respuesta fue inmediata. Muchos seguidores tuvieron que esperar en fila virtual, ya que la página registró un alto volumen de visitas. Aun así, todavía quedan entradas disponibles para algunas ciudades, aunque por poco tiempo.

Cómo conseguir tus entradas a tiempo

El proceso es muy sencillo, pero conviene estar preparado. Lo mejor es entrar directamente en la web oficial del grupo o en las plataformas de venta autorizadas. Una vez dentro, solo hay que elegir la ciudad, el tipo de entrada y realizar el pago. Es recomendable tener la cuenta creada de antemano y la tarjeta lista, ya que los boletos vuelan en minutos.

También es importante comprobar bien la fecha y la ubicación antes de confirmar la compra, para evitar errores. Si las entradas se agotan en la ciudad elegida, se recomienda unirse a la lista de espera o revisar las nuevas fechas que el grupo podría anunciar en los próximos días.

En resumen: La Oreja de Van Gogh está de vuelta, y nadie quiere perdérselo. Si aún no tienes tu entrada, este es el momento de conseguirla antes de que desaparezcan.