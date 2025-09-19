Penélope Cruz y Javier Bardem adquieren una casa en el barrio más caro de Barcelona

Penélope Cruz y Javier Bardem, dos de los actores más reconocidos a nivel internacional, han dado un paso más en su vínculo con Barcelona. La pareja española, que reparte su tiempo entre España y Estados Unidos, ha adquirido una elegante propiedad en el prestigioso barrio de Pedralbes, una zona conocida por su tranquilidad, seguridad y exclusivas residencias. Según fuentes inmobiliarias, la operación podría haberse cerrado por varios millones de euros, un precio acorde al nivel de las mansiones de este enclave. Para Cruz y Bardem, esta compra representa mucho más que una inversión: es un lugar pensado para disfrutar en familia con sus hijos, Leo y Luna, lejos del bullicio mediático que suele haber en las zonas más céntricas de la ciudad.

Un nuevo refugio en Barcelona para la pareja

La vivienda destaca por su diseño contemporáneo, con líneas minimalistas, amplias estancias y grandes ventanales que inundan de luz natural cada rincón. Todo encaja con la forma de ser de la pareja. La casa está rodeada de jardines privados, ofrece un ambiente perfecto para la privacidad y el descanso. Además, cuenta con zonas exteriores ideales para reuniones íntimas, así como espacios interiores preparados para combinar trabajo y ocio. Esta residencia se suma a otras propiedades que Penélope Cruz y Javier Bardem poseen tanto en Madrid como en Los Ángeles, consolidando su estilo de vida cosmopolita.

Pedralbes, sinónimo de lujo y privacidad

El barrio de Pedralbes es uno de los más codiciados de la ciudad condal. Con sus avenidas arboladas, mansiones históricas y modernas villas, ha sido durante décadas el lugar elegido por empresarios, deportistas de élite y celebridades internacionales. Su ubicación, cerca del centro de la ciudad pero lo suficientemente apartada para ofrecer calma, lo convierte en un refugio ideal para quienes buscan seguridad y discreción.

Con esta adquisición, Penélope Cruz y Javier Bardem consolidan su relación con Barcelona y refuerzan su deseo de mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal. Todo apunta a que este nuevo hogar será su espacio favorito para desconectar y disfrutar de la calma que ofrece Pedralbes, sin renunciar al encanto y las oportunidades que brinda una de las ciudades más vibrantes de España.