Rafa San Julián, el piloto de Iberia que está ayudando a Aitana a superar el miedo a volar

El miedo a volar es uno de los más comunes. Quien lo padece sabe lo angustiante que puede llegar a ser. No importa cuántas veces te subas a un avión: la sensación no desaparece por costumbre y cuando la rutina de tu vida profesional depende de viajar, el problema se multiplica.

Eso es lo que le pasaba a Aitana. La cantante, con giras internacionales y conciertos en distintos países, se veía limitada por su fobia. No era un simple nerviosismo, sino un bloqueo real. Por eso decidió pedir ayuda. Y ahí aparecieron dos figuras clave: Rafael San Julián, comandante de Iberia, y la psicóloga aeronáutica Ana González.

Ambos le ofrecieron apoyo y herramientas para enfrentarse al miedo. Según el propio piloto, los progresos de la artista han sido enormes, incluso después de una única sesión inicial. Hoy, Aitana ya puede volar de vuelta desde México con una actitud distinta. Un avance que no solo le da tranquilidad, sino que también le devuelve libertad.

Claves para perder el miedo a volar

San Julián conoce bien la magnitud de este problema. Como piloto, se ha encontrado con pasajeros incapaces de dar un paso dentro del avión. Recuerda un caso extremo: una mujer paralizada en la puerta de embarque, incapaz de moverse. En situaciones así, lo fundamental es transmitir confianza. Y esa, reconoce, es la tarea más complicada.

La psicóloga González añade otra perspectiva. Explica que es necesario diferenciar entre un miedo natural y una fobia. Sentir nervios antes de un vuelo es normal, pero cuando esa emoción limita la vida diaria se convierte en un obstáculo serio. El primer paso, asegura, es acudir a un profesional. A partir de ahí, se trabaja con terapias y con un enfoque claro: enfrentarse al miedo poco a poco.

Uno de los métodos más efectivos es enseñar lo que hay detrás de un avión. Conocer los motores, los sistemas de seguridad y los protocolos ayuda a desmontar creencias erróneas. Saber que todo está preparado para garantizar la seguridad da calma. Además, la psicóloga insiste en destacar la formación de la tripulación, preparada para cualquier imprevisto.

El objetivo final es que la persona pueda volar sin sentirse limitada. En palabras de González: superar el miedo es recuperar la normalidad. Y en ese camino, Aitana ya ha dado un paso decisivo gracias al acompañamiento de profesionales como Rafa San Julián.