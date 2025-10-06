Sale a la luz toda la verdad sobre la muerte de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva

Han pasado más de una década desde que el cuerpo de Mario Biondo, cámara de televisión y marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, fuera hallado sin vida en su domicilio de Madrid. Era mayo de 2013. En aquel momento, la versión oficial apuntaba a un suicidio. Sin embargo, el caso nunca dejó de estar rodeado de dudas, sospechas y contradicciones.

Ahora, la Audiencia de Madrid ha reabierto una puerta que parecía cerrada. En un reciente auto, tres magistradas reconocen que existen indicios que podrían cambiarlo todo. Según el despacho Vosseler Abogados, que representa a la familia Biondo, por primera vez se ha presentado una denuncia contra personas concretas y se han aportado pruebas periciales que apuntarían a un posible asesinato.

El documento judicial, al que ha tenido acceso El Periódico, menciona que podrían existir errores graves en la investigación inicial. Las juezas admiten que, en el momento del hallazgo del cuerpo, no se realizaron ciertas diligencias clave: ni interceptaciones telefónicas, ni análisis ambientales, ni registros adicionales. A día de hoy, muchas de esas pruebas ya no podrían practicarse por el tiempo transcurrido.

La Audiencia de Madrid dictamina que el cámara italiano Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, pudo morir asesinado.



Biondo apareció muerto en extrañas circunstancias en mayo de 2013, siendo hallado ahorcado en su apartamento; tenía solo 30 años.





La familia no se rinde: una lucha que continúa

Los padres de Mario, Santina y Pippo Biondo, nunca han creído que su hijo se quitara la vida. Durante años, han mantenido una batalla legal y mediática para demostrar que su muerte fue un homicidio. “Este auto nos reafirma en nuestra convicción de que la muerte de Mario fue homicida y probablemente con premeditación”, ha asegurado el despacho que los representa.

La abogada Leire López ha explicado que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional y, si es necesario, también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El objetivo es claro: que se reabra el caso en España y se practiquen nuevas pruebas.

Además, la familia tiene previsto presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia española. Consideran que hubo una evidente mala praxis en la investigación, en la autopsia y en la decisión final de cerrar el caso.

Mientras tanto, el nombre de Mario Biondo vuelve a ocupar titulares. Su historia sigue siendo un símbolo de lucha por la verdad, de una familia que no se resigna a aceptar el silencio. Y, tal vez, esta vez estén más cerca que nunca de saber realmente qué ocurrió aquella noche de mayo de 2013.