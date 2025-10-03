Se revelan los motivos de la muerte de Javier Manrique, actor de 'Camera Café', a los 56 años

El mundo del cine y la televisión española está de luto. Javier Manrique, actor con una carrera de más de tres décadas, ha fallecido a los 56 años. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas confirmó la noticia a través de sus redes, recordando sus icónicos papeles en películas como El día de la bestia, Mi gran noche o Todo es mentira.

Manrique nació en Perú y pronto se convirtió en un rostro habitual de la televisión española. Desde finales de los años 80, participó en series como Farmacia de Guardia, La casa de los líos, A las once en casa y Turno de oficio. Su papel más recordado llegó en Camera Café, donde interpretó a Lorenzo, un personaje que quedó en la memoria de muchos espectadores por su carisma y sentido del humor.

Una carrera versátil entre cine y televisión

La trayectoria de Javier Manrique no se limitó a la pantalla pequeña. Su nombre apareció en numerosas películas, tanto en papeles secundarios como en roles más destacados. Trabajó junto a actores como Penélope Cruz en Todo es mentira y participó en varias películas de Álex de la Iglesia, como El día de la bestia, Las brujas de Zagarramurdi y Mi gran noche. Su versatilidad le permitió moverse con naturalidad entre el drama, la comedia y el cine de culto.

Ayer falleció el actor Javier Manrique, al que recordamos en series como ‘A las once en casa’ o como protagonista de ‘Jacinto Durante, representante’, en 2000. Recordamos su trabajo, disponible en @rtveplay 👉 https://t.co/iZnRReiPEk #DEP pic.twitter.com/Pu6bC1Mvbr — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) October 3, 2025

Además de su trabajo frente a las cámaras, Manrique también destacó detrás de ellas. En los últimos años, se centró en su agencia de representación de actores, Manrique Management, ayudando a jóvenes talentos a abrirse camino en la industria. Su compromiso con las nuevas generaciones demostraba su amor por el arte y su deseo de compartir su experiencia.

El legado de Javier Manrique permanecerá tanto en la pantalla como en la vida de quienes lo conocieron y trabajaron con él. Su talento, humildad y profesionalidad lo convirtieron en un referente dentro del cine y la televisión españolas. Su pérdida deja un vacío que será difícil de llenar, pero su trabajo seguirá vivo en las películas y series que marcaron su carrera y en los actores a los que guió y apoyó.