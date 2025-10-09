Se revelan los motivos de la muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y leyenda del fútbol

El mundo del fútbol amaneció con una noticia que estremeció a todos. Miguel Ángel Russo, histórico entrenador y actual técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años. La causa fue una larga y difícil batalla contra el cáncer, enfermedad que venía enfrentando desde hace tiempo con la misma entereza que mostraba en cada partido desde el banquillo.

Russo había decidido apartarse de su cargo el pasado 21 de septiembre, cuando su salud empezó a deteriorarse. Desde entonces, el club y los aficionados se mantenían atentos a su evolución. Sin embargo, el desenlace llegó este 8 de octubre, dejando un profundo vacío en la institución y en todo el fútbol argentino.

Boca Juniors emitió un comunicado lleno de emoción y respeto: “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”. En las redes sociales, el mensaje se multiplicó en miles de homenajes. Jugadores, exdirigidos y fanáticos recordaron al hombre que llevó al “xeneize” a la gloria y que supo ganarse el cariño de todos, incluso de rivales.

Miguel, esperamos que sepas que vos también marcaste un después en nosotros. Para siempre en nuestros corazones 💙💛💙 pic.twitter.com/Exok5F5nAa — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025

El legado de un hombre que vivió por y para el fútbol

Miguel Ángel Russo fue mucho más que un entrenador exitoso. Fue un referente de trabajo, humildad y liderazgo. Como futbolista, vistió durante toda su carrera la camiseta de Estudiantes de La Plata, donde se consagró campeón del Torneo Metropolitano de 1982. Ya como técnico, su recorrido fue extenso y lleno de desafíos. Dirigió a equipos como Vélez Sarsfield, Rosario Central, San Lorenzo, Millonarios de Colombia y hasta al Salamanca en España.

Su mayor consagración llegó en 2007, cuando llevó a Boca Juniors a ganar la Copa Libertadores. Ese título lo convirtió definitivamente en una leyenda del club. A lo largo de los años, Russo se ganó el respeto del ambiente por su carácter sereno, su compromiso y su forma de entender el fútbol como un espacio de valores.

Hoy, el fútbol argentino despide a un hombre querido, a un estratega brillante y a un luchador incansable. Miguel Ángel Russo se va dejando una enseñanza clara: el verdadero triunfo no está solo en los títulos, sino en la huella humana que se deja en los demás.