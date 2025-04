Carlos III lleva semanas sin hablarse con el Príncipe Guillermo y Kate Middleton

En Buckingham no hay nadie que no esté enterado del delicado estado de salud en el que se encuentra Carlos III. El Rey de Inglaterra ha dejado de responder al tratamiento médico contra el cáncer y podría estar entrando en su último año de vida. Una situación absolutamente crítica que ha empeorado por culpa de la mala calidad de vida que está mostrando el monarca inglés, que si no es por un motivo u otro, no es capaz de pasar su día a día sin necesitar asistencia médica constante.

Es por este motivo que Carlos III está muy dolido con la actitud por parte de su hijo. Tal y como han revelado fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña, al Rey de Inglaterra no le gustó nada que el Príncipe Guillermo y Kate Middleton se fueran de vacaciones mientras él seguía con su lucha contra el cáncer y necesitaba tener asistencia durante todo el día.

A raíz de este enfado de Carlos III, el monarca inglés ha optado por cortar la comunicación con su hijo. El Rey de Inglaterra no está dispuesto a perdonar a su hijo por lo que considera que fue una importante falta de respeto, tanto a su persona como a su lucha contra el cáncer. Y es que, no estamos hablando de unas vacaciones a un destino cercano, sino que Kate y Guillermo viajaron hasta el Caribe, a más de 10 horas en avión de Reino Unido.

Carlos III se ve cada vez más débil

A pesar de que se niega a dejar de lado su posición como rey de Inglaterra, Carlos III se siente muy débil. Su lucha contra el cáncer lo ha dejado muy desmejorado y con una calidad de vida, ciertamente mala. Es por este motivo que no le gusta nada que su hijo esté lejos de él. Siente que en cualquier momento puede entrar en un estado crítico y quiere que Guillermo de Gales esté a su lado.

Así pues, por culpa del enfado de Carlos III por las vacaciones de los Príncipes de Gales, hace varias semanas que no les dirige la palabra. Una situación que ha generado una importante tensión en el seno de la Casa Real de Gran Bretaña.