Carlos III no responde al nuevo tratamiento y comienza una terapia paliativa

No están siendo las semanas más sencillas en Buckingham. Carlos III sigue sin responder a ningún tipo de tratamiento contra el cáncer y la enfermedad sigue avanzando y poniendo en riesgo la vida del Rey de Inglaterra. Generando así, una situación de gran peligro y que podría acabar derivando en un final absolutamente trágico para un Carlos III que parece que ya no tiene más tratamientos con los que probar de hacer remitir un cáncer de colon que se está haciendo fuerte y que, si no se debilita, podría acabar con la vida del Rey de Inglaterra en un año aproximadamente.

Ante esta situación, tal y como reveló Concha Calleja en el programa Fiesta, Carlos III comenzó a probar con la terapia Gerson. Un método que consistiría en el uso de edemas de café y una dieta estricta de 13 días a base de zumos naturales. Un intento desesperado que no ha acabado haciendo ningún efecto en el cuerpo del Rey de Inglaterra, que parece estar asumiendo que nada va a servir.

Es por este motivo que, tal como afirma ABC, para hacerle la vida un poco más fácil y llevadera, los médicos de Buckingham han comenzado a trabajar con terapias paliativas para así reducir los dolores y el malestar de Carlos III. Una serie de terapias basadas en el yoga y cannabis de uso medicinal. Todo esto iría orientado a facilitarle la vida al Rey de Inglaterra, que arrastra importantes dolores de forma diaria.

Carlos III quiere seguir ejerciendo de Rey

Por otro lado, si hay algo que entorpece la recuperación de Carlos III, eso es su empeño en seguir trabajando como Rey de Inglaterra. No está dispuesto a ceder el trono a su hijo hasta el día de su muerte. Una decisión que hace que los médicos de Buckingham no puedan trabajar con Carlos III diariamente y de la forma en la que a ellos les gustaría.

Así pues, después de todo tipo de intentos con todo tipo de tratamientos, Carlos III habría comenzado a intentar llevar una vida medianamente normal mediante terapias paliativas que le quiten los dolores que sufre y, como mínimo, pueda pasar unos últimos momentos de vida sin dolor y con algo de calidad de vida.