Carolina de Mónaco acusa a Charlene de ser mala madre con Jaques y Gabrielle

A lo largo de estos últimos años, no han sido pocas las ocasiones en las que hemos visto derrotada y gravemente afectada, por las dificultades de su matrimonio, a Charlene de Mónaco. La esposa del Príncipe Alberto lleva años necesitando el abuso de los somníferos y los ansiolíticos, para hacer frente al estrés y ansiedad que le ha estado produciendo su día a día junto a Alberto de Mónaco. Una situación que no ha acabado pasando factura a la propia Charlene, sino que también ha dolido a sus dos hijos, que han tenido que ver como su madre pasaba largas temporadas ingresada.

Ante la complicada situación psicológica de la Princesa Charlene, la primera en cargar contra ella no fue otra que su cuñada. Carolina de Mónaco, la cual siempre ha tenido una feroz animadversión hacia la sudafricana, a la que culpa de haber echado por tierra las posibilidades de que Andrea Casiraghi pudiera llegar al trono del principado.

De hecho, según revelan medios cercanos a la Realeza de Mónaco, Carolina acusó, en reiteradas ocasiones a Charlene, de ser una pésima madre con Jacques y Gabrielle. Y es que, el hecho de haber pasado años enganchada al consumo de fármacos provocó que la esposa de Alberto II no pudiera cuidar siempre a sus dos hijos, los cuales, tuvieron que ser atendidos por las niñeras contratadas por Charlene y su marido.

Charlene causó un daño irreversible en sus hijos

La realidad es que los hijos de Charlene de Mónaco no han tenido la infancia más sencilla de todas. Jacques y Gabrielle no solamente han tenido que ver como el estado psicológico de su madre la dejaba muy mermada en todos los aspectos. Si no que también han tenido que hacer frente, a sus 10 años a una vida absolutamente pública y a que todo el mundo los conozca. Algo que es verdaderamente complicado de gestionar y sobrellevar para dos niños tan pequeños.

Así pues, por todos estos motivos, ha sido que Carolina de Mónaco acusó a Charlene de ser una muy mala madre con Jacques y Gabrielle, que han estado sufriendo, tanto por el hecho de ser hijos de los Príncipes de Mónaco, como por los problemas de Charlene con el consumo de fármacos.