El Príncipe Alberto de Mónaco lleva años bajo tratamiento por culpa de sus adicciones

A lo largo de estos últimos tiempos, hemos visto como Alberto de Mónaco ha ido presentando un físico cada vez más desmejorado. El máximo representante de la Casa Real de Mónaco nunca ha destacado por ser un prodigio físico como sí que lo ha sido su esposa, Charlene de Mónaco. En este sentido, a pesar de no ser un hombre con un gran físico, en la Casa Real de Mónaco siempre han tratado de mantener en la mejor forma a su gran líder. Sin embargo, el tiempo ha acabado demostrando que los tratamientos no han tenido un gran efecto en un Alberto II que cada vez va a peor.

Según han revelado fuentes cercanas a la Casa Real de Mónaco, el Príncipe Alberto tiene un serio problema a la hora de controlar su apetito. Una situación que lo ha llevado a un sobrepeso que es seriamente preocupante para el futuro. Y es que pasar muchos años con el exceso de peso que tiene Alberto II, es la mejor forma de buscar problemas de salud de cara al futuro.

Es por este motivo que, tal y como hemos podido saber, no han sido pocos los tratamientos para el control de la dieta a los que se ha sometido a Alberto II. Sin embargo, la realidad es que el Príncipe monegasco no parece estar por la labor de esforzarse y cambiar su estilo de vida ni su dieta. Lo que ha acabado provocando que no solamente siga en mala forma, sino que siga empeorando a medida que va pasando el tiempo.

Alberto de Mónaco arrastra una adicción grave

No es ningún secreto que el estrés provocado por el hecho de ostentar un cargo tan importante como el de Príncipe de Mónaco es uno de los principales motivos por los que Alberto II arrastra estos graves problemas de salud. Por falta de tiempo o de energías, no es de extrañar que acabe optando por consumir alimentos grasos y poco sanos. Un recurso contra el estrés que ha acabado convertido en una adicción muy peligrosa.

Así pues, en la Casa Real de Mónaco está ciertamente preocupados por la evolución del Príncipe Alberto, que tras muchos años bajo tratamiento médico, sigue siendo incapaz de cambiar su estilo de vida y cambiar su cuerpo para tener una vida más sana.