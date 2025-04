Felipe VI recibirá una segunda herencia que lo convertirá en multimillonario

Felipe VI ha tomado una postura clara en cuanto a los bienes de su familia, especialmente después de los escándalos fiscales que envolvieron a su padre, Juan Carlos I. Desde que asumió el trono, el rey renunció públicamente a la fortuna millonaria de su progenitor. Esta decisión fue un acto simbólico para demostrar su desaprobación hacia las prácticas corruptas y mejorar la imagen de la monarquía. Además, en un esfuerzo por mostrar transparencia y ejemplaridad, Felipe VI hizo públicas sus propias cuentas, algo que nunca antes se había hecho en la historia de la monarquía española.

A pesar de esta renuncia, existe un aspecto legal del que no puede deshacerse: la legítima. Según el Código Civil español, los herederos forzosos, como los hijos, tienen derecho a una porción de la herencia de sus progenitores. En este caso, a Felipe VI le corresponderían alrededor de 666 millones de euros, que son la parte de la herencia a la que no puede renunciar. Aunque no podrá acceder a este dinero mientras su padre siga vivo, esta cantidad se sumaría a su ya considerable patrimonio personal en el futuro.

La fortuna de su madre, la reina Sofía

Además de la herencia de su padre, Felipe VI tiene otro camino hacia una fortuna aún mayor: la herencia de su madre, la reina emérita Sofía. Aunque no se han revelado muchos detalles sobre el patrimonio personal de Sofía, se sabe que posee una significativa cantidad de bienes en el extranjero. Parte de este patrimonio proviene de su participación en varios negocios y proyectos durante su matrimonio con Juan Carlos I.

Se especula que, tras su fallecimiento, Sofía dejaría una parte de su fortuna a su hijo, Felipe VI. De ser así, esta herencia sumaría una cantidad significativa a su patrimonio, que podría convertirlo en multimillonario. Aunque no se conocen detalles precisos, la reina emérita ha demostrado ser una mujer astuta en los negocios, lo que hace pensar que su patrimonio será considerable.

Este doble escenario pone a Felipe VI en una situación peculiar. Por un lado, se encuentra en una lucha constante por mantener una imagen limpia y alejada de los escándalos. Por otro, no podrá evitar recibir una enorme suma de dinero en el futuro, proveniente de sus padres. La cuestión será saber cómo manejará este nuevo capítulo en su vida, tanto personal como públicamente.