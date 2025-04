Iñaki Urdangarin ha pedido a Juan Carlos I que le ayude con la infanta Cristina

A pesar de que ya hace más de un año desde que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin firmaron el acuerdo que los dejaba divorciados de forma definitiva, la hija de Juan Carlos I sigue sin ser capaz de pasar página y olvidar su tormentosa relación con el que fuera Duque de Palma. Una situación que ha hecho que la infanta Cristina esté constantemente enterada de lo que hace y lo que deja de hacer su exmarido. Llegando incluso a tratar de sabotear la relación entre Iñaki Urdangarin. Algo que ha acabado hartando al exduque de Palma.

Es por este motivo que, tal y como han asegurado fuentes cercanas a Casa Real, Iñaki Urdangarin se habría puesto en contacto con su antiguo suegro para pedirle ayuda con la infanta Cristina. Iñaki no quiere saber nada de su exmujer y no soporta que se entrometa en todo lo que hace en su día a día con Ainhoa Armentia, a la que tiene absolutamente controlada con tal de hacerle la vida imposible.

Por su parte, Juan Carlos I solamente tiene un interés respecto de Iñaki Urdangarin. El emérito tiene auténtico pánico por toda la información que posee el exmarido de la infanta Cristina y le interesa tenerlo lo más contento posible. Es por este motivo que ya se habría puesto en contacto con su hija para que deje de acosar y tratar de desestabilizar a la nueva vida de pareja de Iñaki Urdangarin.

Cristina no soporta ver a Iñaki feliz

La realidad es que la infanta Cristina no soporta ver como su exmarido has sido capaz de reconstruir su vida sentimental tan rápidamente. Algo que ella ha sido incapaz de hacer desde que cesó la convivencia con su ya exmarido. Una envidia que ha llevado a Cristina a esforzarse para romper cualquier tipo de estabilidad en la vida de Iñaki Urdangarin y de Ainhoa Armentia. Buen ejemplo de las malas prácticas de Cristina ha sido el bloqueo de la relación de Iñaki con sus hijos, a los que ha pedido que no vayan a verlo cuando está con Ainhoa Armentia.

Así pues, tras más de un año sufriendo las jugarretas por parte de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin se ha puesto en contacto con Juan Carlos I para pedirle que haga de mediador y ponga fin al juego sucio por parte de su hija.