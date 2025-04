La infanta Cristina y Elena, cumbre en Ginebra con su hermano por el dinero de Juan Carlos I

No es ningún secreto que Juan Carlos I se encuentra en un estado ciertamente delicado. A sus 87 años, el emérito ha comenzado a mostrar un deterioro realmente preocupante. Y es que no se trata solamente del agravamiento de los problemas físicos, sino que Don Juan Carlos ha comenzado a perder capacidades cognitivas. Ya no reconoce a varias personas y ha comenzado a perder muchas facultades. Lo que ha provocado que en el entorno del emérito se comiencen a preocupar seriamente por su situación.

Es por este motivo que, tal y como hemos podido saber gracias a fuentes muy cercanas a la Casa Real, la infanta Elena y la infanta Cristina ya han comenzado a reunirse con su Felipe VI en Ginebra para comenzar a dejar claras las bases del testamento de Juan Carlos I, en el que va a haber más de 1.800 millones de euros en juego. Un dinero que va a tener que pasar a través de la fundación que tiene el emérito en Ginebra para evitar ser investigado por el fisco español.

Por su parte, Felipe VI no se plantea, bajo ninguna circunstancia aceptar ni un solo euro procedente de la fortuna de su padre. El Rey de España es consciente del opaco origen de la fortuna de Don Juan Carlos. Y es que si Felipe VI aceptara alguno de esos 1.800 millones de euros podría generar un auténtico terremoto en el seno de la Casa Real.

Felipe VI no se meterá en la herencia de sus hermanas

Por otro lado, Felipe VI no pondría ningún tipo de dificultad para que sean sus dos hermanas las que se lleven gran parte de la fortuna que dejará Juan Carlos I. Nadie quiere que haya una disputa interna por el dinero del emérito y han comenzado a dejar claras las bases de la herencia. La cual va a ir fluctuando a través de la dirección de la fundación que tiene Juan Carlos I y que usa para evitar declarar su fortuna de origen opaco.

Así pues, en la cumbre celebrada en Ginebra, las infantas Elena y Cristina ya han negociado con su hermano, las bases de la herencia que va a dejar Juan Carlos I. Un dinero que ni olerán Felipe VI ni sus dos hijas y que va a pasar, en su práctica totalidad, a manos de Elena y Cristina.