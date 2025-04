Leonor, muy afectada por la aparición de sus fotos en bikini

Leonor no gana para disgustos en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. La hija de los Reyes de España parece que se ha convertido en el objetivo número uno de los fotógrafos y en la gran noticia cada vez que se habla de la Casa Real. En este sentido, hemos amanecido con la portada de Diez Minutos en la que se mostraban unas fotografías de Leonor en bikini en una playa de Uruguay. Unas fotos que han levantado pasiones y que han desatado un gran revuelo alrededor de la figura de la Princesa Leonor.

Como ya es habitual, en las fotos no se ve a la hija de los Reyes de España haciendo nada fuera de lo normal. Leonor se muestra como cualquiera en una playa de Uruguay disfrutando del sol y del calor de las costas uruguayas. Sin embargo, a pesar de no haber puesto a la Princesa de Asturias en una posición de ningún tipo de compromiso, la realidad es que no han sentado nada bien a Leonor, que está sufriendo mucho por su falta de privacidad.

Según han ido revelando fuentes cercanas a Zarzuela, Leonor lo está pasando realmente mal por culpa de la publicación de sus fotos en bikini. La hija de Felipe VI y Letizia siente que se ha vulnerado su privacidad y que no puede hacer nada sin que se sepa. Una situación que ha llevado a Leonor a sufrir más de una crisis de ansiedad por la naturaleza de sus imágenes.

Leonor está muy disgustada por las fotos

Leonor siempre ha sido muy cuidadosa a la hora de evitar aparecer en portadas y protagonizar escándalos como el de sus fotos en bikini. En este sentido, el hecho de haber aparecido en bikini en una de las revistas más importantes de España ha dejado tocada y hundida a la hija de los Reyes de España. No se siente nada cómoda con que medio mundo la haya visto en bikini y siente que ya no tiene privacidad alguna en su vida.

Así pues, a pesar de no ser imágenes que puedan comprometer en anda a un joven de 19 años que lleva una vida absolutamente normal, Leonor sí que ha acusado problemas de gravedad y crisis de ansiedad por culpa de la publicación de sus fotos en bikini.