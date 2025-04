Letizia afirma en la grabación que Felipe VI es un cornudo

Hace ya mucho tiempo que sabemos que la relación matrimonial entre Felipe VI y la Reina Letizia está muy lejos de pasar por un buen momento. Las constantes infidelidades por parte de la consorte han acabado dinamitando un matrimonio que desde el principio parecía llamado al fracaso. Y es que, por culpa de las revelaciones de Jaime del Burgo, el Rey de España acabó tomando la decisión de poner fin a su vida de pareja y comenzar a vivir a su aire, en el marco privado. Una ruptura que tanto Felipe como Letizia han sido capaces de ocultar cada vez que han aparecido de cara al público.

En este sentido, no han sido pocas las ocasiones en las que la Reina Letizia se ha burlado de su marido y le ha faltado al respeto. Y es que no estamos hablando de simples infidelidades sino que, según reveló el periodista vasco, Xabier Lapitz, hay una serie de grabaciones que dejan en muy mal lugar a la consorte, que no guarda respeto alguno a su marido.

Tal y como apunta Lapitz, en una de dichas grabaciones de Letizia, la consorte afirmaba que “el Rey es un cornudo”, una frase que deja en mucho peor lugar a la propia Letizia que a un Felipe VI que en este caso quedaría como la víctima de las infidelidades sistemáticas de su mujer. Además, dichas grabaciones también contendrían otras frases en tono de burla como cuando Letizia llamaba poco hombre a su marido.

Letizia nunca se tomó en serio a su marido

La realidad es que con la revelación de las grabaciones donde Letizia se burlaba de Felipe VI, al que llamaba cornudo, la Casa Real podría entrar en uno de los momentos más críticos de su historia. Y es que, en caso de hacerse públicas, podríamos tener la primera crisis matrimonial pública entre Felipe VI y la Reina Letizia.

Así pues, con las grabaciones de Letizia se ha puesto un nuevo clavo en el ataúd de la relación matrimonial de los Reyes de España. Un matrimonio que ha acabado siendo un completo fracaso por culpa de las constantes infidelidades y faltas de respeto por parte de la Reina Letizia a su marido, Felipe VI.