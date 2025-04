Letizia entra en cólera con Felipe VI por permitir que su hija aparezca en bikini

La publicación de las fotos de la Princesa Leonor en bikini han dejado muy tocada a la hija de los Reyes de España. Y es que, pocos días después de haber denunciado la aparición de unas fotografías de Leonor que fueron sacadas de las grabaciones de cámaras de seguridad, han vuelto a vulnerar la privacidad de la Princesa de Asturias, una situación que no solamente ha dejado muy tocada a la propia Leonor, sino que también ha molestado profundamente a Letizia, que lleva toda la vida velando por mantener a su hija alejada de las cámaras.

En este sentido, tal y como han revelado fuentes cercanas a Zarzuela, Letizia estalló nada más enterarse de la publicación de las fotos de su hija. La consorte está absolutamente escandalizada por lo que considera una falta de respeto absoluta hacia la heredera al trono. Y es que publicar unas fotos de Leonor en bikini es algo que Letizia considera absolutamente intolerable.

Por su parte, Felipe VI, que en su juventud ya sufrió el acoso y derribo por parte de los paparazzi, no le estaría dando la misma importancia que su esposa. El Rey de España ve las fotos como algo normal y a lo que no hay que dar tanta importancia. Una reacción, la de Felipe VI, que habría molestado profundamente a Letizia, que al saber que su marido no iba a tomar cartas en el asunto, entró en cólera y cargó contra él.

Letizia pide acciones contundentes a Felipe VI

La realidad es que Letizia lleva muy mal el hecho de que su hija esté siendo perseguida por los fotógrafos. La Reina considera que Leonor merece disfrutar de su juventud y de su privacidad. Algo en lo que Felipe VI no coincide en nada. Y es que, tras haberlo pasado ya en su momento, el Rey de España cree que lo mejor para su hija es que se vaya acostumbrando a convivir con los paparazzi y con la publicación de fotos robadas.

Así pues, Letizia está muy enfadada por la inacción por parte de su marido. Y es que, mientras que ella considera que Felipe VI debe tomar medidas contundentes para proteger a su hija, el Rey de España es partidario de dejar pasar el tiempo y hacer que Leonor se vaya acostumbrando a su vida.