Los vecinos del Príncipe Harry y Meghan Markle, hartos de los gritos a altas horas de la noche

La relación matrimonial entre el Príncipe Harry y Meghan Markle nunca ha sido especialmente sencilla. Los Duques de Sussex han tenido que enfrentarse a todo tipo de dudas por parte de los miembros de Buckingham, la ciudadanía británica y a sus vidas tan llenas de compromisos y dolores de cabeza. Y es que todo este cúmulo de circunstancias ha puesto a prueba un matrimonio que, según se ha ido revelando a medida que pasan los años, ha vivido en una montaña rusa constante, en la que las crisis se han convertido en un acompañante habitual en el día a día de Meghan y Harry.

En este sentido, las infidelidades han marcado muy especialmente una relación en la que, a pesar de haber rumores por todos lados, no ha habido ninguna certeza. Sin embargo, fuentes cercanas a Harry aseguran que a Meghan no le sobra la confianza hacia su marido, al que ve capaz de fallarle en cualquier momento. Especialmente en las noches en las que sale junto a sus amigos.

Es por este motivo que no han sido pocas las ocasiones en las que Meghan Markle y el Príncipe Harry han tenido fuertes discusiones por el simple hecho de que el hijo de Carlos III se fuera a tomar unas copas con sus mejores amigos. Un plan que no hace gracia alguna a la Duquesa de Sussex que ve que su marido no es alguien del que se puede fiar del todo.

Los vecinos están hartos de Meghan Markle

Por lo que hemos podido saber, los vecinos de Montecito se han hartado de todos los numeritos que suele montar Meghan cuando Harry llega tarde a casa. Los gritos son atronadores y no es raro que despierten al vecindario a altas horas de la noche. Algo que ya ha hecho que reciban reprimendas por parte de algún vecino que ha dicho basta a tanto griterío nocturno.

Así pues, las discusiones de noche entre el Príncipe Harry y Meghan Markle se han convertido en un serio problema para la comunidad de vecinos, que se enteran de todo lo que se gritan cuando discuten. Especialmente, cuando él sale a tomar copas de noche con sus mejores amigos.