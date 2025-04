Meghan Markle prohíbe que el Príncipe Harry cumpla la última voluntad de Carlos III

El cáncer de colon de Carlos III está avanzando de forma preocupante en el organismo del Rey de Inglaterra. Los médicos de Buckingham ya han advertido que el monarca inglés no responde a ningún tipo de tratamiento para hacer remitir una enfermedad especialmente grave que ha provocado que en la Casa Real de Gran Bretaña hayan asumido que Carlos III ha entrado en el que podría ser su último año de vida. Una situación que ha hecho que el Rey de Inglaterra haya tomado la decisión de comenzar a transmitir a sus seres queridos, cuáles son sus últimas voluntades antes de fallecer.

Dentro de los últimos deseos de Carlos III, figura el de conocer a sus dos nietos más pequeños, Archie y Lilibet, los cuales fueron fruto del matrimonio entre el Príncipe Harry y Meghan Markle. Sin embargo, por desgracia para el Rey de Inglaterra, los Duques de Sussex no han dado ni un solo paso para que se cumpla su última voluntad,

En este sentido, tal y como han revelado fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña, no han sido pocas las ocasiones en las que Carlos III ha hecho saber a su hijo y a su nuera, la voluntad de ver, aunque sea sola una vez, a Archie y a Lilibet, a los que necesita conocer antes de morir. Algo que no hace ninguna ilusión a Meghan Markle, que no quiere que sus hijos tengan contacto alguno con la familia Windsor.

Meghan Markle tiene amenazado a Harry

Por su parte, todo apuntaría a que el Príncipe Harry sí que estaría abierto a la posibilidad de permitir que Carlos III conozca a sus nietos, Archie y Lilibet. Sin embargo, es Meghan la que menos dispuesta está a cumplir la última voluntad de Carlos III. Una decisión que si llegara a tomar Harry, por su propia cuenta, podría implicar un divorci sonado y complicado para el Duque de Sussex, que está bajo amenaza.

Así pues, salvo cambio de planes inesperado por parte de Meghan Markle, Carlos III tiene muy complicada la posibilidad de cumplir su última voluntad antes de morir. Pues, la Duquesa de Sussex no quiere que Archie y Lilibet tengan contacto alguno con los Windsor.