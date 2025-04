Semana Santa negra en Buckingham por una nueva pelea entre Kate Middleton y el Príncipe Guillermo

Hace ya varios años que el matrimonio formado por Kate Middleton y el Príncipe Guillermo no atraviesa el mejor de los momentos. Los sucesores de Carlos III y Camilla Parker Bowles no son capaces de mantener una relación estable sin grandes peleas y enfrentamientos de forma prácticamente diaria. En este sentido, cada vez encuentran más motivos para estar enfrentados y enfadados, el uno con el otro. Y es que, por culpa de las últimas fotos publicadas de Kate y Guillermo en París, han surgido nuevas discrepancias en el seno del matrimonio.

En este mismo sentido, lejos de estar listos para pasar una buena Semana Santa y aprovechar las vacaciones, Kate Middleton y el Príncipe Guillermo parece que van a tener que pasar unos días de tensión en los que deberán solucionar varios de esos aspectos que los han enfrentado a lo largo de estos últimos tiempos. Estamos hablando del mantenimiento de su privacidad en el día a día.

La publicación de las imágenes de los Príncipes de Gales disfrutando de su tiempo libre en París no han sentado nada bien a Kate Middleton, a la que no le gusta nada que vulneren su privacidad cuando no está ejerciendo sus funciones como Princesa de Gales. Lo que ha provocado que, ante dichas fotografías, haya tomado la decisión de acudir a los tribunales para sentar un precedente y evitar que vuelvan a fotografiarla en contra de su voluntad.

Guillermo ha pedido paciencia a su esposa

Lejos de seguir a su mujer, el Príncipe Guillermo le ha pedido que mantenga la calma. Algo que, según han revelado desde Reino Unido, no ha hecho ninguna gracia a Kate Middleton, que considera que su marido no se está tomando en serio la protección de su privacidad. Lo que ha provocado un fuerte enfrentamiento entre ambos, provocando que, lejos de disfrutar de sus vacaciones, hayan acabado planeando una nueva estrategia en los tribunales de Reino Unido.

Así pues, se presenta una Semana Santa absolutamente terrible y llena de tensión en Buckingham, donde una nueva pelea entre los Príncipes de Gales ha amenazado con sacudir la estabilidad de la Casa Real de Gran Bretaña.