Cayetano Martínez de Irujo se casa con Bárbara Mirjan: más de 35 años de diferencia

Tras casi una década de relación, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han decidido dar el paso definitivo. La pareja se casará el próximo mes de octubre de 2025 en Las Arroyuelas, la finca familiar que el aristócrata posee en Carmona, Sevilla. Un lugar cargado de recuerdos para Cayetano y muy ligado a la Casa de Alba, que ahora servirá de escenario para un enlace esperado pero que no deja de despertar interés.

La noticia ha puesto en el centro mediático a Bárbara Mirjan, de 29 años, que hasta ahora había mantenido un perfil bajo. De origen libanés y con formación en Filología Francesa y Gestión de Empresas, se ha especializado en comunicación y organización de eventos. Desde que se conocieron en 2015, ha acompañado a Cayetano en momentos personales complejos y se ha convertido en un apoyo constante en su vida.

Para Cayetano, que acaba de cumplir 62 años, este matrimonio significa abrir una nueva etapa. Durante años fue considerado uno de los grandes solteros de la aristocracia española. Hoy, en cambio, da un giro a esa imagen para apostar de lleno por la vida en pareja.

Una diferencia de edad que no pesa

Entre Cayetano y Bárbara hay más de 30 años de diferencia, un detalle que nunca ha pasado desapercibido para la prensa. Al principio, muchos dudaban de la solidez de la relación. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que los prejuicios poco tienen que ver con la realidad. Diez años juntos son la prueba de que su vínculo va mucho más allá de las etiquetas.

La pareja siempre ha llevado su vida con discreción. Aunque en contadas ocasiones se les ha visto en actos públicos, su relación se ha consolidado de manera tranquila y sin necesidad de grandes titulares. Ella, con juventud y frescura; él, con experiencia y calma. Un equilibrio que, según quienes les conocen de cerca, es la base de su estabilidad.

La boda será íntima, rodeada de familiares y amigos. No se espera un despliegue espectacular, sino una celebración cercana, acorde al carácter de ambos. Lo que sí queda claro es que, más allá de los comentarios sobre la edad, Cayetano y Bárbara han construido una historia de amor sólida, que ahora encuentran oportuno sellar con un “sí, quiero” en la tierra andaluza que tanto significa para él.