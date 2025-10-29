Daniel Sancho rompe el silencio desde prisión con un vídeo que pone los pelos de punta

Un archivo de poco más de cuatro minutos se ha convertido en un enigma en redes sociales. En él, varias niñas tailandesas entonan un canto en su idioma. Sus voces se unen en oraciones que fluyen al unísono, mientras alguien graba la escena con una precisión sorprendente. La publicación apareció en el perfil oficial de Instagram de Daniel Sancho, pero sin ningún tipo de contexto. No hay fecha, lugar ni explicación sobre lo que se ve.

El misterio ha generado una rápida viralización. En cuestión de minutos, el vídeo se compartió por miles de perfiles, dejando más preguntas que respuestas. Incluso el entorno más cercano a Daniel asegura que no sabe quién pudo haberlo difundido ni cómo interpretar su significado. Ellos mismos confiesan que tuvieron noticia del vídeo gracias a las llamadas de este medio, lo que añade aún más desconcierto.

Lo cierto es que el archivo ha logrado algo que pocos logran: captar la atención del público y generar intriga sin necesidad de palabras. Su sencillez y su carga inquietante provocan una sensación difícil de explicar.

Restricciones en prisión y denuncias recientes

El contexto detrás de la publicación es todavía más curioso. Daniel Sancho cumple condena en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta y, según sus allegados, no tiene acceso a teléfono móvil ni a internet. Esto abre la puerta a varias teorías sobre cómo el vídeo llegó a Instagram. Su entorno sospecha que pudo ser difundido por su hijo, Rodolfo Sancho, a través de alguna comunicación que no involucró directamente a Daniel, o que previamente se había subido a YouTube y luego se compartió en redes.

La publicación coincide con un momento sensible en la vida del preso. Recientemente, Daniel, junto a Carmen Balfagon, Ramón Chipirras y Rodolfo Sancho, presentó una querella contra el escritor Joaquín Campos. Alegan que ciertas manifestaciones de Campos no se corresponden con la realidad, un conflicto que añade tensión a la situación y que podría influir en la circulación de este tipo de contenidos.

Entre el misterio del vídeo y la batalla legal en curso, la figura de Daniel Sancho vuelve a estar en el centro de la atención pública. Sin mensajes explícitos, el archivo audiovisual ha logrado lo que pocas publicaciones: generar debate, especulación y, sobre todo, un escalofrío que pocos pueden ignorar.