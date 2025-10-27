El fútbol llora la muerte de Jorge Casado, joven promesa de la cantera del Real Zaragoza

El mundo del fútbol aragonés está de luto. Jorge Casado Roche, futbolista cadete del Real Zaragoza, falleció recientemente a los 15 años. Su muerte ha conmocionado al club y a toda la afición. El Real Zaragoza confirmó la noticia este lunes en un comunicado oficial. La tragedia ha generado un profundo dolor entre compañeros, entrenadores y seguidores.

El club ha anunciado que paralizará por completo su actividad en señal de respeto. Además, el primer equipo guardará un minuto de silencio antes de su próximo entrenamiento. Jorge no solo era un jugador talentoso, sino también un joven muy querido por todos. Su paso por la cantera zaragocista comenzó hace seis años. Desde entonces, se destacó por su disciplina, su esfuerzo y su pasión por el fútbol. Su calidad en el campo y su compromiso con el equipo le hicieron merecedor de ser socio del primer equipo, un orgullo para cualquier joven jugador.

La comunidad deportiva en duelo

Hasta ahora, ni el club ni la familia han querido comunicar oficialmente las causas de la muerte. Este silencio aumenta la tristeza y la incertidumbre entre quienes lo conocieron. Sin embargo, todos coinciden en resaltar su gran corazón y su humildad. Compañeros de equipo y entrenadores recuerdan a Jorge como un joven alegre, trabajador y con un futuro prometedor en el fútbol. El futbolista ha fallecido por causas naturales.

El club decreta día de luto oficial y toda la estructura de la Ciudad Deportiva paralizará su actividad este luneshttps://t.co/Si8S3kxszD pic.twitter.com/RgNaxHlOAw — Real Zaragoza (@RealZaragoza) October 27, 2025

El impacto de su pérdida se siente más allá del Real Zaragoza. La comunidad deportiva aragonesa se une en homenaje a su memoria. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y condolencias. Muchos destacan su pasión por el juego y la alegría que transmitía en cada entrenamiento. Aunque joven, Jorge dejó una huella imborrable en quienes compartieron con él el día a día en el campo. Su historia recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento.

El Real Zaragoza sigue de cerca la situación y mantiene su apoyo a la familia en estos momentos tan difíciles. Mientras tanto, la cantera y la afición se preparan para recordarlo y honrar su legado. Jorge Casado Roche será siempre recordado como una promesa del fútbol aragonés, cuya vida, aunque breve, dejó una marca profunda en todos los que lo conocieron.