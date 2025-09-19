Fer Broca, maestreo espiritual: “Con este ejercicio vas a recibir lo que pides del universo”

El maestro espiritual Fer Broca comparte una reflexión poderosa: muchas veces creemos que lo tenemos todo, pero elegimos enfocarnos en lo negativo. Algunas personas sufren por su aspecto o porque su coche es viejo, mientras otras, aun enfrentando problemas graves, deciden agradecer y poner su atención en lo bello de la vida. Aprender a recibir los regalos del universo es clave para vivir en plenitud.

Conectar con tu corazón y abrirte a nuevas oportunidades

Según Broca, cada persona “trae una lonchera” al llegar al mundo: una metáfora que simboliza los recursos únicos que cada uno posee para desarrollar su mejor versión. Cuando aceptamos esos elementos y los usamos para nuestro mayor bien, logramos una existencia más ligera y armoniosa. Si, en cambio, vivimos pendientes de lo que falta, terminamos frustrados.

El ejercicio que propone Broca comienza cerrando los ojos y llevando la atención al corazón. Visualiza su latido, siente su presencia y coloca las palmas en posición de oración, uniendo suavemente las yemas de los dedos. Respira de manera tranquila y profunda. Pregúntate: “¿A qué me quiero abrir en este momento?”. Poco a poco, separa tus manos como un abanico, mientras repites mentalmente: “Elijo abrirme al ritmo de la vida”.

Extiende los brazos como si abrieras puertas a nuevas experiencias, personas y aprendizajes. Haz cuatro o cinco respiraciones serenas, pidiendo a tu energía superior que mantenga esta apertura. Con los brazos, mente, corazón y espíritu alineados, afirma: “Mantengo mi apertura y mi atención en ritmo, y el ritmo saludable llega a mi vida”. Finalmente, toma tres respiraciones más, abre los ojos lentamente y vuelve a tu día.

La constancia, clave para recibir lo que deseas

Broca aconseja practicar este ritual cada mañana durante unos cinco minutos. No basta con hacerlo una sola vez: el alma necesita entrenamiento para permanecer en la vibración de lo que deseas —paz, alegría, armonía o abundancia—. Con práctica e insistencia, este sencillo ejercicio te ayudará a alinear tus pensamientos y emociones, atrayendo oportunidades y bienestar a tu vida.

Así pues, abrirte al universo con intención y constancia puede transformar tu realidad y acercarte a todo aquello que sueñas.